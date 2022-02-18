Изучив несколько простых правил, вы сможете совмещать многие продукты на тарелке и удивлять гостей.

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Традиционно сырний поднос содержит нечетное количество сыров, обычно от 3 до 5. Сыры разложены по кругу: от более мягких со сливочным вкусом до более твердых с более ярким вкусом.

Чтобы сделать интересную тарелку, выбирайте сыры разного вкуса и изготовленные из разных видов молока. Сочетайте нежные, соленые и острые сыры из коровьего, козьего и овечьего молока, а также мягкие, полутвердые и твердые сорта.

Как приготовить изысканную творожную тарелку

Вам понадобится:

1 сливочный сыр ;

сыр 1 голубой сыр: горгонзол или стилтон;

1 рассыпчатый сыр : любой козий;

сыр 1 выдержанный сыр : чедер или гауда;

сыр 1 сыр: пармезан.

Другие блюда для подачи

Мясо : салями, прошуто и другое.

Овощи и фрукты : свежие ягоды, виноград, инжир, персики, сливы, помидоры черри, жареный перец. Хорошо подойдут и сухофрукты : инжир, изюм и другие.

Что-то хрустящее: крекеры, поджаренные ломтики багета, хлебные палочки.

Орехи : лесной орех, миндаль, фисташки, грецкие орехи, пекан и макадамия.

Соусы : джем, мед, чатни, горчица и другие.

Свежая зелень.

Для подачи сыра подготовьте деревянную доску или любой другой поднос. Это может быть также простая разделочная доска.

Для каждого вида сыра подготовьте отдельный нож, чтобы ароматы не смешивались. Нарежьте сыры перед тем, как выложить их на доску: ломтиками, кубиками, треугольниками и т.п.

С чего начинать

Сначала положите самые большие ингредиенты и предметы: творог и миски для соусов. Мелкие детали можно разместить позже.



Как приготовить творожный поднос / Фото 5-Minute Crafts

Выложите мясные деликатесы. Вы можете сложить их кучкой, конусом, как веер, или полукругом. Используйте разные формы, чтобы сделать тарелку более интересной. Добавьте кусочки поджаренного хлеба и крекеры. Вы можете положить их по краям.



Вот, как следует выложить мясо / Фото 5-Minute Crafts

Когда большая часть тарелки будет заполнена, добавьте фрукты и орехи. Разложите фрукты небольшими кучками в нескольких местах вокруг тарелки. Затем добавьте орехи и другое мелкое лакомство, заполнив пустые места на доске. Налейте соус в мисочки.

Завершите оформлять тарелку свежей зеленью. Например, розмарином и рукколой.



Готовая творожная тарелка / Фото 5-Minute Crafts