Вивчивши кілька простих правил, ви зможете поєднувати багато продуктів на тарілці і дивувати гостей.
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Традиційно сирна таця містить непарну кількість сирів, зазвичай від 3 до 5. Сири розкладені по колу: від більш м'яких з вершковим смаком до більш твердих з яскравішим смаком.
Щоб зробити цікаву тарілку, вибирайте сири різного смаку та виготовлені з різних видів молока. Поєднуйте ніжні, солоні та гострі сири, виготовлені з коров'ячого, козячого та овечого молока, а також м'які, напівтверді та тверді сорти.
Як приготувати вишукану сирну тарілку
Вам знадобиться:
- 1 вершковий сир;
- 1 блакитний сир: горгонзола або стілтон;
- 1 розсипчастий сир: будь-який козячий;
- 1 витриманий сир: чедер або гауда;
- 1 твердий сир: пармезан.
Інші страви для подачі
М'ясо: салямі, прошуто тощо.
Овочі та фрукти: свіжі ягоди, виноград, інжир, персики, сливи, помідори чері, смажений перець. Добре підійдуть і сухофрукти: інжир, родзинки та інші.
Щось хрустке: крекери, підсмажені скибочки багету, хлібні палички.
Горіхи: лісовий горіх, мигдаль, фісташки, волоські горіхи, пекан і макадамія.
Соуси: джем, мед, чатні, гірчиця тощо.
Свіжа зелень.
Для подачі сиру підготуйте дерев'яну дошку або будь-яку іншу тацю. Це може бути також проста обробна дошка.
Для кожного виду сиру підготуйте окремий ніж, щоб аромати не змішувалися. Наріжте сири перед тим, як викласти їх на дошку: скибочками, кубиками, трикутниками тощо.
З чого починати
Спочатку покладіть найбільші інгредієнти та предмети: сир і миски для соусів. Дрібні деталі можна розмістити пізніше.
Як приготувати сирну тацю / Фото 5-Minute Crafts
Викладіть м'ясні делікатеси. Ви можете скласти їх купкою, конусом, як віяло, або півколом. Використовуйте різні форми, щоб зробити тарілку цікавішою. Додайте шматочки підсмаженого хліба і крекери. Ви можете покласти їх по краях.
Ось, як слід викласти м'ясо / Фото 5-Minute Crafts
Коли більша частина тарілки буде заповнена, додайте фрукти та горіхи. Розкладіть фрукти невеликими купками в кількох місцях навколо тарілки. Потім додайте горіхи та інші дрібні ласощі, заповнивши порожні місця на дошці. Налийте соус у мисочки.
Завершіть оформлювати тарілку свіжою зеленню. Наприклад, розмарином і руколою.
Готова сирна тарілка / Фото 5-Minute Crafts