Вивчивши кілька простих правил, ви зможете поєднувати багато продуктів на тарілці і дивувати гостей.

Цікаво Олімпіада-2022 в Пекіні: де дивитися спортивні змагання

Традиційно сирна таця містить непарну кількість сирів, зазвичай від 3 до 5. Сири розкладені по колу: від більш м'яких з вершковим смаком до більш твердих з яскравішим смаком.

Щоб зробити цікаву тарілку, вибирайте сири різного смаку та виготовлені з різних видів молока. Поєднуйте ніжні, солоні та гострі сири, виготовлені з коров'ячого, козячого та овечого молока, а також м'які, напівтверді та тверді сорти.

Як приготувати вишукану сирну тарілку

Вам знадобиться:

1 вершковий сир;

1 блакитний сир: горгонзола або стілтон;

1 розсипчастий сир: будь-який козячий;

1 витриманий сир: чедер або гауда;

1 твердий сир: пармезан.

Інші страви для подачі

М'ясо: салямі, прошуто тощо.

Овочі та фрукти: свіжі ягоди, виноград, інжир, персики, сливи, помідори чері, смажений перець. Добре підійдуть і сухофрукти: інжир, родзинки та інші.

Щось хрустке: крекери, підсмажені скибочки багету, хлібні палички.

Горіхи: лісовий горіх, мигдаль, фісташки, волоські горіхи, пекан і макадамія.

Соуси: джем, мед, чатні, гірчиця тощо.

Свіжа зелень.

Для подачі сиру підготуйте дерев'яну дошку або будь-яку іншу тацю. Це може бути також проста обробна дошка.

Для кожного виду сиру підготуйте окремий ніж, щоб аромати не змішувалися. Наріжте сири перед тим, як викласти їх на дошку: скибочками, кубиками, трикутниками тощо.

З чого починати

Спочатку покладіть найбільші інгредієнти та предмети: сир і миски для соусів. Дрібні деталі можна розмістити пізніше.



Як приготувати сирну тацю / Фото 5-Minute Crafts

Викладіть м'ясні делікатеси. Ви можете скласти їх купкою, конусом, як віяло, або півколом. Використовуйте різні форми, щоб зробити тарілку цікавішою. Додайте шматочки підсмаженого хліба і крекери. Ви можете покласти їх по краях.



Ось, як слід викласти м'ясо / Фото 5-Minute Crafts

Коли більша частина тарілки буде заповнена, додайте фрукти та горіхи. Розкладіть фрукти невеликими купками в кількох місцях навколо тарілки. Потім додайте горіхи та інші дрібні ласощі, заповнивши порожні місця на дошці. Налийте соус у мисочки.

Завершіть оформлювати тарілку свіжою зеленню. Наприклад, розмарином і руколою.



Готова сирна тарілка / Фото 5-Minute Crafts

Не знаєте, чим зайнятись на вихідних? Приготуйте смачний попкорн, кличте друзів на кіновечір та дивіться фільми у бездоганній якості на OLL.TV – з таким комбо ви точно не занудьгуєте.