Головне – прати маски правильно.

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Як правильно доглядати за тканинною маскою

У багатьох людей виникає сумнів стосовно того, як правильно чистити медичну маску. Дехто прасує, дехто сприскує антисептиком, а дехто пере.

Центри по контролю і профілактиці захворювань США стверджують, що машинного прання достатньо для дезінфекції тканинної маски.

Багаторазові тканинні маски потрібно прати / Фото Medportal

Просто відправте маску в пральну машинку, виперіть в гарячій воді, висушіть і можете повторно використовувати, – заявила професорка Чиказького університету, біофізик Маргарет Гардел.

Інші способи очищення краще не використовувати. Особливо це стосується оприскування маски антисептиком. Це може більше нашкодити, ніж принести користі.

Одноразові захисні маски прати не можна, адже вони не призначені для повторного використання. Очистити їх можна лише за допомогою спеціальних промислових приладів.