Главное – стирать маски правильно.

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Как правильно ухаживать за тканевой маской

У многих людей возникает вопрос о том, как правильно чистить медицинскую маску. Некоторые гладят, некоторые брызгают антисептиком, а некоторые стирают.

Центры по контролю и профилактики заболеваний США утверждают, что машинной стирки достаточно для дезинфекции тканевой маски.

Многоразовые тканевые маски нужно стирать / Фото Medportal

Просто отправьте маску в стиральную машинку, постирайте в горячей воде, высушите и можете повторно использовать, – заявила профессор Чикагского университета, биофизик Маргарет Гардель.

Другие способы очистки лучше не использовать. Особенно это касается опрыскивания маски антисептиком. Это может больше навредить, чем принести пользы.

Одноразовые защитные маски стирать нельзя, ведь они не предназначены для повторного использования. Очистить их можно только с помощью специальных промышленных приборов.