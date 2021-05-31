"Тарасова Гора" собирает участников и гостей со всех уголков Украины, а также из ближнего зарубежья, стран ЕС и даже из Нового Света. Накануне фестиваля 24 канал пообщался с его президентом Ашотом Арушановым.

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Читайте дальше – и узнаете, как преодолеть на мотоцикле 30 тысяч километров, посещают ли мотофестиваль девушки и мог ли стать байкером Кобзарь.

2021 год официальным водочным партнером мотофестиваля "Тарасова Гора" стала легендарная Żubrówka, чьей истории – более половины тысячелетия. Настойки Żubrówka содержат только натуральные ингредиенты из самого сердца Беловежской Пущи. Żubrówka – это напитки, созданные природой для тех, кто ценит настоящее.

Ашот, вы – известный поклонник мотоциклов. Помните, каким был ваш первый выезд?

Мечтал ездить на байке с детства и знал, что когда-то это случится. Мечта стала реальностью в 30 лет, когда приобрел свой первый мотоцикл. И именно такой, как себе и представлял – с высоким рулем и подножками вынесенными далеко вперед. Приятель как раз продавал байк – переделанный "Днепр". Я просто сел и поехал, как делал это всю жизнь. Правда, следующие два года постоянно что-то крутил, руки все время были в смазке.

А какое ваше самое длительное путешествие на байке?

На сегодня это проезд до Владивостока (город на Дальнем Востоке (Россия) – 24 канал) и обратно. За 70 дней я проехал 30 тысяч километров.



На мотофестиваль съезжаются тысячи байкеров / Фото

Ни этому ли длительному путешествию мы обязаны появлением международного мотофестиваля "Тарасова Гора"? Расскажите, пожалуйста, как возникла идея организовать это мероприятие.

Сначала я посещал другие мотозборы: в Одессе, в Крыму. А с Каневом меня многое связывает, ведь я жил там три года. Поэтому в 2002-м позвал туда друзей. А в следующем году они сами начали расспрашивать, соберемся ли снова. И я понял: идею стоит развивать.

Как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора": смотрите видео

Официального названия мероприятие изначально не имело, это были просто "Мотошевченковские дни". А в 2003 году название подсказала гора, на которую мы поднимались, завершая мотопроизд. Тогда у нас появились первые гости из других стран: Польши, России, Беларуси. Так наши ежегодные байкерские сборы стали международным фестивалем, тогда я и зарегистрировал название.

Сколько людей собиралось на "Тарасову Гору" в докарантинные времена?

Обычно это 7 – 8 тысяч, вместе с гостями и участниками, но в прошлом году из-за карантина количество гостей уменьшилось. Надеемся, что когда он пройдет, мы обязательно дойдем до отметки в 10 тысяч.



Гости и участники мотофестиваля / Фото

Пожалуй, хлопотное дело – организовать событие на такое количество людей. Сколько времени занимает подготовка к нему? И остается ли время на что-то другое?

"Тарасова Гора" приходится на начало лета. В течение года есть еще несколько мотособытий и мотоконференция, которую организует наша команда. Летом я отдыхаю, а дальше – 9 месяцев интенсивной подготовки. Однако в это время я также успеваю сниматься в кино. Кататься и сниматься – это две вещи, которые я очень люблю. (Смеется.)

Как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора" именно для вас?

Ежегодно думаю: "Команда все сделает сама, а я только буду расхаживать, как президент". Но все равно всегда нервничаю, как новичок. Конечно, бывают моменты полного расслабления. Например, в последний день фестиваля или после него, когда к тебе подходят люди и благодарят. В этот момент понимаешь: твое дело – не бесполезное, отдача – есть. Словом, вместе с волнением приходит и удовольствие.



"Тарасова Гора" приходится на начало лета / Фото

Известно, что вы – официальный представитель Iron Butt в Украине. Расскажите, пожалуйста, подробнее об установленном этой ассоциацией нормативе.

Iron Butt – международная мотоциклетная ассоциация с главным офисом в Чикаго. Если вы за сутки проехали на мотоцикле 1 000 миль (то есть не менее чем 1600 километров) и это подтверждают фото и чеки с заправок, – вы отправляете мне заявку на получение сертификата Iron Butt. Я проверяю данные, посылаю их в Америку – и вскоре вы получаете сертификат на право называться Iron Butt – "железным задом". К сертификату также добавляются нашивки, значки, наклейки и другие приятные байкерские мелочи. Некоторые могут спросить: зачем это все взрослым людям? Просто, чтобы знать для себя: "Я это сделал!"

"Тарасова Гора" – крупнейшее мотособытие в Украине. А какие из зарубежных мотофестивалей вас вдохновляют?

Все байкеры знают о Daytona Bike Week во Флориде. Я там набирался опыта. Также своим ходом ездил в Португалию – на Faro de moto festival, которому уже более 35 лет. Такие мероприятия просто необходимо посещать. Кроме того, несколько лет назад я был на одном из двух крупнейших фестивалей Азии – таиландском Burapa Pattaya Bike Week.



Официальным водочным партнером "Тарасовой Горы" стал бренд Żubrówka / Фото

Мы перенимаем мировой опыт, применяем его дома – и стремимся к лучшему. Наш опыт перенимают другие фестивали, чтобы достичь еще более высокого уровня.

Если говорить о зарубежных впечатлениях, то, например, приехав в Дейтон-Бич, вы встречаетесь с невероятным количеством братьев по духу, то есть по байку. (Улыбается.) За неделю в разных концах Флориды происходит столько событий, что вы просто не успеваете посетить их все.

На Daytona Bike Week собирается до половины миллиона человек! У нас пока не такой размах, но мы стремимся к нему. (Улыбается.)

Интервью проведено при поддержке ТМ Żubrówka, которая является официальным водочным партнером мотофестиваля "Тарасова Гора". Настойки Żubrówka изготавливают только из натуральных эссенций с добавлением кристально чистой воды и высококачественных спиртов с отборных пшеничных зерен.

Станьте участниками мотофестиваля "Тарасова Гора" и почувствуйте себя настоящими байкерами.



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