Як використовувати сіль у побуті: 6 несподіваних способів

Без солі практично неможливо приготувати будь-яку страву. Але цей компонент можна використовувати не лише для цього, а й для розв'язання багатьох побутових проблем.

Сіль зможе замінити різні магазинні засоби. Саме тому це дозволить вам досягти бажаного результату, але при цьому витратити мінімум коштів.

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Безпечне смаження страв

Для того, щоб під час смаження страв бризки олії не "розліталися" по плиті, стільниці й не потрапили вам на руки, у сковорідку з олією всипте маленьку дрібку солі. Це допоможе уникнути опіків, забруднення одягу та кухонних речей.

Простий спосіб позбутися бризків гарячої олії / Фото Sovkusom

Засіб для чищення каструль

Для того, щоб почистити обгорілу каструлю можна замість дорогого засобу використати звичайну сіль. Для цього її потрібно всипати у каструлю, залити водою і залишити на 10 хвилин. Через зазначений час каструлю ставимо на вогонь і доводимо воду до кипіння. Завдяки цьому бруд легко відстане від стінок каструлі.

Для чищення пригорілої каструлі варто використовувати сіль / Фото Ladyelena

Чиста губка

Для того, щоб продезінфікувати губку, її потрібно покласти в тарілку з невеликою кількістю води та солі. Губку злегка натискаємо, щоб вона увібрала солону воду. Ставимо усе в мікрохвильовку на кілька хвилини. Через зазначений час губка буде як нова.

Сіль можна використовувати для дезінфекції губки / Фото Kitchendecorium

Охолодження напоїв

Для того, щоб швидко охолодити пляшки улюблених напоїв, помістіть їх у велику миску, наповнену льодом, який ретельно посипаний сіллю.

Чищення зливу

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Для того, щоб почистити зливи в кухні чи у ванній кімнаті, не обов'язково купувати дорогі хімічні засоби. Можна приготувати суміш із простих компонентів. Зокрема, потрібно змішати сіль та дріжджі, а потім висипати суміш у злив. Вливаємо оцет і залишаємо все приблизно на 10 хвилин. Через зазначений час усе зливаємо кип'ятком.

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Розбите яйце

Іноді трапляється, що ми розбиваємо сире яйце на столі, на стільниці чи на підлозі. Його вкрай важко прибрати. Щоб спростити цей процес, посипте тягучий білок сіллю. Завдяки цьому ви з легкістю зможете витерти все губкою або ганчіркою.

Завдяки солі можна швидко прибрати розбите яйце / Фото kirov-bom