Ми розкриємо декілька секретів використання лимонів у побуті. Ви будете здивовані.

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Чистимо чайник

Щоб очистити чайник від накипу, не поспішайте користуватися хімією. Тут нам допоможуть лимони: ріжемо їх скибочками та кладемо прямо в чайник. Кип'ятимо воду, зливаємо і легко змиваємо накип як зовні, так і всередині.



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Догляд за шкірою обличчя

Розріжте охолоджений лимон навпіл і протріть ним суху шкіру обличчя. Після цього змийте сік водою, висушіть шкіру і зволожте звичайними засобами. Ця процедура допоможе позбутися пересихання, повернути здоровий колір обличчя і прибрати плями.



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Плямовивідник

Щоб позбутися плям на пластикових харчових контейнерах, протріть забруднену ділянку половинкою лимона, потім поставте контейнер на сонці та дайте соку висохнути. Після цього змийте сік чистою водою. Так ви позбавитеся від плям і додасте харчовому контейнеру свіжий лимонний запах.



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Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти Zubrowka Rose, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Засіб від нудоти

Нудота може бути викликана тривогою, стресом, морською хворобою або вагітністю. У цьому випадку від неї можна позбутися простим способом - посмоктати заморожену або охолоджену скибочку лимона.



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Сила лимонної цедри

У боротьбі за чистоту мікрохвильовки особливу увагу слід приділяти внутрішній поверхні, яка покрита не тільки шаром жиру і бруду, а й особливим складом, що відбиває хвилі НВЧ.

Тому беремо лимон, чистимо, цедру складаємо в миску для печі та заливаємо водою (0,5 літра). 5 хвилин на повній потужності – й ефірні олії розмочать засохлий жир. Протріть вологою губкою – засяє як нова!



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Завжди свіжі авокадо

Авокадо в наш час люблять і з задоволенням споживають. Мабуть, єдиний недолік цього смачного зеленого фрукта – це його чимала ціна... Так що, якщо вам вдалося урвати кілька авокадо дешевше, подбайте про те, щоб вони не зіпсувалися.

Щоб надрізаний м'якуш не потемнів завчасно, збризніть його лимонним соком і загорніть в харчову плівку (або покладіть в контейнер). Тепер авокадо точно дочекається вас!





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