Як користуватись посудом, не забруднюючи його: ідеальний трюк

Американка здивувала мережу несподіваним кухонним лайфхаком. Ця незвичайна хитрість допоможе вам зекономити час на митті посуду.

Медсестра Качі з Техасу показала спосіб, що дає змогу не відволікатися на миття посуду при готуванні. Щоб оцінити геніальність трюку, згадайте про нього тоді, коли вам потрібно буде перемити ємність кілька разів.

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Дівчина показала його на прикладі спеціальної ложки для морозива. Щоб кожен раз її не обполіскувати, Качі пропонує одіти на неї пластиковий зіп-пакет, яким можна накрити "робочу частину". По суті, десерт ніяк не стикається з металом.

Господиня використовує ложку як зазвичай, а потім знімає і викидає пакет. Посуд залишається чистим і вам не потрібно його мити.

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