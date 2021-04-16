Как пользоваться посудой, не пачкая ее: идеальный трюк
Американка удивила сеть неожиданным кухонным лайфхаком. Эта необычная хитрость поможет вам сэкономить время на мытье посуды.
Источник:тикток Качи
Медсестра Качи из Техаса показала способ, позволяющий не отвлекаться на мытье посуды при готовке. Чтобы оценить гениальность трюка, вспомните о нем тогда, когда вам нужно будет перемыть емкость несколько раз.
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Девушка показала его на примере специальной ложки для мороженого. Чтобы каждый раз ее не ополаскивать, Качи предлагает надеть на нее пластиковый зип-пакет, которым можно накрыть "рабочую часть". По сути, десерт никак не соприкасается с металлом.
Хозяйка использует ложку как обычно, а потом снимает и выбрасывает пакет. Посуда остается чистая и вам не нужно ее мыть.
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