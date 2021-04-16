Американка удивила сеть неожиданным кухонным лайфхаком. Эта необычная хитрость поможет вам сэкономить время на мытье посуды.

Медсестра Качи из Техаса показала способ, позволяющий не отвлекаться на мытье посуды при готовке. Чтобы оценить гениальность трюка, вспомните о нем тогда, когда вам нужно будет перемыть емкость несколько раз.

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Девушка показала его на примере специальной ложки для мороженого. Чтобы каждый раз ее не ополаскивать, Качи предлагает надеть на нее пластиковый зип-пакет, которым можно накрыть "рабочую часть". По сути, десерт никак не соприкасается с металлом.

Хозяйка использует ложку как обычно, а потом снимает и выбрасывает пакет. Посуда остается чистая и вам не нужно ее мыть.

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