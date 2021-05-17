10 класних лайфхаків із харчовою плівкою, про які ви навіть не здогадувалися

Безліч речей у нашому домі – напрочуд багатофункціональні. А ми й не здогадуємось, наскільки зручно використовувати їх не за звичним призначенням. Наприклад, харчову плівку.
Наші сьогоднішні лайфхаки допоможуть вам використовувати харчову плівку так, що вона економитиме вам і час і гроші. Класно, еге ж?
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1. Щоб не забруднити стіл, розкачуйте тісто на плівці, а якщо не хочете мити качалку – накрийте тісто плівкою ще й зверху
Фото andychef
2. У харчовій плівці виходять ідеально рівні яйця пашот
Фото sladkij-domik
3. Збільште термін зберігання бананів, обгорнувши хвостики плівкою
Фото four-seasons
4. Щоб не забруднити стіни й полиці, готуючи тісто чи крем, обгорніть кухонний комбайн плівкою
Фото onashem.mediasole
5. Не маєте часу на миття посуду – вістеліть його перед використанням харчовою плівкою
Фото sm.news
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6. Харчова плівка захистить будь-який гаджет від надмірної вологи та під час дощу
Фото habr
7. Харчова плівка цілком може замінити кришку
Фото kotel.guru
8. Харчовою плівкою можна утеплити вікна!
Фото pinterest
9. Підготуйте м'ясо на відбивні, не забруднивши при цьому ні стільницю, ні кухонний інвентар
Фото kawaikazan
10. У харчову плівку можна герметично запакувати косметичні засоби перед поїздкою
Фото bigl1fe