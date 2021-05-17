Наши сегодняшние лайфхаки помогут вам использовать пищевую пленку так, что она будет экономить вам и время и деньги. Классно, правда?
Читайте также: Как нестандартно использовать фольгу: 10 креативных идей
1. Чтобы не испачкать стол, раскатывайте тесто на пленке, а если не хотите мыть скалку – накройте тесто пленкой еще и сверху
Фото andychef
2. В пищевой пленке получаются идеальные яйца пашот
Фото sladkij-domik
3. Увеличьте срок хранения бананов, обернув хвостики пленкой
Фото four-seasons
4. Чтобы не испачкать стены и полки, делая тесто или крем, оберните кухонный комбайн пленкой
Фото onashem.mediasole
5. Нет времени на мытье посуды – выстелите ее перед использованием пищевой пленкой
Фото sm.news
Интересно: Позаботьтесь о безопасности и здоровье: посуда и еда, которые нельзя нагревать в микроволновке
6. Пищевая пленка защитит любой гаджет от избыточной влаги и во время дождя
Фото habr
7. Пищевая пленка может вполне заменить крышку
Фото kotel.guru
8. Пищевой пленкой можно утеплить окна!
Фото pinterest
9. Подготовьте мясо для отбивных, не испачкав при этом ни столешницу, ни кухонный инвентарь
Фото kawaikazan
10. В пищевую пленку можно герметично упаковать косметические средства перед поездкой
Фото bigl1fe