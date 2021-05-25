Як використовувати апельсинову шкірку: 10 нестандартних способів

Купивши апельсини, ми зазвичай використовуємо лише м'якоть, а шкірку здебільшого викидаємо. А це – велика помилка! Адже апельсинова шірка може чудово прислужитись, і не лише в кулінарії.

Ідеальний природний ароматизатор, основа для аромасвічок, ефективний засіб для чищення – усе це й багато чого іншого чудово замінить проста апельсинова шкірка.

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1. З апельсинової шкірки можна зробити класну аромасвічку.

2. Цедру можна перетворити на запашні цукати.

Фото patee

3. З апельсинових шкірок та води можна зробити чудовий освіжувач повітря.

Фото stroy-podskazka

4. Якщо не хочете, щоб коти перетворили грядку на свій туалет, порозкидайте по клумбі апельсинові шкірки, які водночас стануть добривом для рослин.

Фото sovkusom

5. Ефірна олія, що міститься в апельсиновій цедрі, чудово допомагає чистити забруднені поверхні.

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, узяти, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Фото retete-usoare

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6. Якщо хочете позбутися неприємного запаху із взуття без прання, покладіть до улюблених кросівок шкірки з апельсинів і залиште на кілька годин, в ідеалі – на ніч.

Фото daddy-cool

7. Шкірку апельсина можна висушити, змолоти й використовувати для приготування десертів чи напоїв.

Фото pinterest

8. Якщо додати до чаю апельсинову шкірку, напій набуде божественного аромату.

Фото vodovoz

9. Апельсинову шкірку можна використати для чищення мікрохвильовки. Для цього миску зі шкіркою та водою поставте до мікрохвильовки на 7 хвилин. Ретельно протріть поверхні губкою – результат вас здивує!

Фото culinarya

10. Щоб продезінфікувати обробну дошку, посипте її сіллю й ретельно протріть шкіркою апельсина.

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