Як відмити суперклей від рук: 5 дієвих способів

Рано чи пізно кожному з нас доводиться використовувати суперклей. Це річ, яку використовувати акуратно просто неможливо. Тому досить часто на наших пальцях залишаються краплини речовини, які миттю засихають на шкірі.

Ми вам розповімо, як за допомогою підручних засобів відмити клей зі шкіри рук.

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"Антиклей"

У спеціальних магазинах, у яких продають товари для ремонту та будівництва можна придбати речовину, яка призначена для того, щоб роз'єднувати сполуки клею на різних поверхнях. Якщо ви не маєте можливості купити такий засіб, можете відвідати аптеку і придбати "Димексид". Використання розчину призведе до такого ж результату, який би ви отримали, використовуючи "Антиклей".

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Рідина для зняття лаку

Змочіть ватний диск у рідині для зняття лаку і покладіть на шкіру, покриту клеєм. Злегка потріть, а після цього зітріть шар за допомогою пемзи.

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Рідке мило або засіб для миття посуду

У невелику ємність наберіть теплої води. Додайте рідке мило або мийний засіб для посуду. Опустіть в рідину руки й потримайте так декілька хвилин. Після цього спробуйте відчистити клей за допомогою жорсткої мочалки.

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Олія

Одразу після того, як на шкіру потрапив суперклей, змастіть це місце рослинною або масажною олією. Залиште на кілька хвилин. Після цього клей почне відшаровуватися від шкіри, тому можете мити руки водою.

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Вазелін

Він пом'якшує клей та шкіру, тому через декілька хвилин після нанесення помасажуйте місце, куди потрапив клей. Він потроху почне відшаровуватися від шкіри.

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