Рано или поздно каждому из нас приходится использовать суперклей. Это вещь, которую использовать аккуратно просто невозможно. Поэтому довольно часто на наших пальцах остаются капли вещества, которые мгновенно засыхают на коже.

Мы вам расскажем, как с помощью подручных средств отмыть клей с кожи рук.

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"Антиклей"

В специальных магазинах, в которых продают товары для ремонта и строительства можно приобрести вещество, которое предназначено для того, чтобы разъединять клей с различными поверхностями. Если у вас нет возможности купить такое средство, можете сходить в аптеку и приобрести "Димексид". Использование раствора приведет к такому же результату, который бы вы получили, используя "Антиклей".

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Жидкость для снятия лака

Смочите ватный диск в жидкости для снятия лака и положите на кожу, покрытую клеем. Слегка потрите, а затем снимите слой клея с помощью пемзы.

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Жидкое мыло или средство для мытья посуды

В небольшую емкость наберите теплой воды. Добавьте жидкое мыло или моющее средство для посуды. Опустите в жидкость руки и подержите так несколько минут. После этого попробуйте очистить клей с помощью жесткой мочалки.

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Масло

Сразу после того, как на кожу попал суперклей, смажьте это место растительным или массажным маслом. Оставьте на несколько минут. После этого клей начнет отслаиваться от кожи, поэтому можете мыть руки водой.

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Вазелин

Он смягчает клей и кожу, поэтому через несколько минут после нанесения помассируйте место, куда попал клей. Он понемногу начнет отслаиваться от кожи.

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