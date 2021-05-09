Як відкоркувати пляшку вина запальничкою: штопор більше не потрібен

Відсутність під рукою штопора може призвести до катастрофічних наслідків. Доведеться запивати фуа-гра водою. Це кого завгодно виб'є з колії. Треба щось робити.

Але яким способом, дивіться у відео. Нічого важкого точно тут немає.

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Є багато способів відкорковування пляшки вина без штопора: цвяхи, шурупи, велосипедний гак, клей і навіть запальничка.

Спосіб цей дуже простий. Потрібно взяти запальничку та нагрівати область, де сидить корок. Через хвилину він вилетить з пляшки сам і вино можна буде пити. Все легко та просто. То ж пробуйте.

Дивіться відео, як відкоркувати пляшку вина за допомогою запальнички: