Но каким образом, смотрите в видео. Ничего тяжелого точно здесь нет.
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Есть много способов открывания бутылки вина без штопора: гвозди, шурупы, велосипедный крюк, клей и даже зажигалка.
Способ этот очень прост. Нужно взять зажигалку и нагревать область, где сидит пробка. Через минуту она вылетит из бутылки сама и вино можно будет пить. Все легко и просто. Так что пробуйте.
Смотрите видео, как открыть бутылку вина с помощью зажигалки: