Але яким способом, дивіться у відео. Нічого важкого точно тут немає.
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Є багато способів відкорковування пляшки вина без штопора: цвяхи, шурупи, велосипедний гак, клей і навіть запальничка.
Спосіб цей дуже простий. Потрібно взяти запальничку та нагрівати область, де сидить корок. Через хвилину він вилетить з пляшки сам і вино можна буде пити. Все легко та просто. То ж пробуйте.
Дивіться відео, як відкоркувати пляшку вина за допомогою запальнички: