Як відіпрати брудні кухонні рушнички у мікрохвильовці: цей лайфхак займе у вас лічені хвилини

Мабуть, кожен стикався з проблемою застарілих плям на кухонних рушниках, коли навіть машинне прання з найкращими засобами не завжди допомагало їх позбутися. Тому цей лайфхак точно стане вам у пригоді. Читайте далі, як відчистити текстиль та продовжити його життя.

Рушнички – просто необхідна річ на кухні. Вони потрібні нам, щоб зняти каструлю з плити, протерти стіл, налити чай і не обпектися та й банально витерти руки під час готування. Через це вони дуже швидко забруднюються і стають непридатними до використання.

І ще Що відбувається з організмом, якщо їсти з пластикових контейнерів

Наші ж бабусі, аби ефективно відіпрати кухонні ганчірки, були змушені їх кип'ятити. Тоді уся кухня ставала вологою і нею поширювався неприємний запах. Крім цього, це забирає надто багато часу. А завдяки сучасним технологіям і деяким хитрощам це можна робити в рази швидше. Йдеться про використання мікрохвильової печі.

Як це працює? Мікрохвилі глибоко прогрівають волокна тканини, створюючи ефект кип'ятіння, внаслідок чого з тканин сходять плями. При цьому це не шкодить рушникам, тому цим методом можна користуватися часто.⁣ Звісно, плями не повинні бути вікової давнини. Тож який алгоритм дій?

Як відіпрати рушники у мікрохвильовці

Брудні кухонні рушники замочіть у гарячій воді та добре натріть їх господарським милом або іншим засобом. Мильні рушнички складіть у поліетиленовий пакет, не зав'язуючи його (не більше як 3 рушнички в 1 пакет). Відправте пакет з рушничками у мікрохвильовку на 3 хвилини, виставивши середню потужність. Дайте тканині вистигнути і тоді ще увімкніть на 3 хвилини. Після цього перекладіть кухонні рушники у пральну машину та увімкніть режим швидкого прання.

Результат вас здивує!

Читайте також Ви точно цього не знали: що означають значки для догляду на етикетці

Текст публікації soveti_secreti:

Стане в пригоді всім! І не треба варити рушники у каструлі. Наші бабусі були змушені кип'ятити білизну. А потім вся кухня волога і неприємний запах, а часу скільки займає. Мікрохвилі глибоко прогрівають волокна тканини, створюючи ефект кип'ятіння, внаслідок чого з тканин сходять плями. При цьому мікрохвильовка не шкодить рушникам, тому такий метод можна використовувати часто.⁣ Звичайно, плями не повинні бути вікової давності.