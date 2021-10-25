Полотенца – просто необходимая вещь на кухне. Они нужны нам, чтобы снять кастрюлю с плиты, протереть стол, налить чай и не обжечься и банально вытереть руки во время приготовления. Из-за этого они очень быстро загрязняются и становятся непригодными к использованию.
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Наши же бабушки, чтобы эффективно отстирать кухонные тряпки, были вынуждены их кипятить. Тогда вся кухня становилась влажной и ею распространялся неприятный запах. Кроме этого, это отнимает слишком много времени. А благодаря современным технологиям и некоторым хитростям это можно делать в разы быстрее. Речь идет об использовании микроволновой печи.
Как это работает? Микроволны глубоко прогревают волокна ткани, создавая эффект кипячения, в результате чего из тканей сходят пятна. При этом это не вредит полотенцам, поэтому этим методом пользоваться часто. Конечно, пятна не должны быть вековой давности. Так какой же алгоритм действий?
Как отстирать полотенца в микроволновке
- Грязные кухонные полотенца замочите в горячей воде и хорошо натрите их хозяйственным мылом или иным способом.
- Мыльные полотенца сложите в полиэтиленовый пакет, не завязывая его (не более 3 полотенца в 1 пакет).
- Отправьте пакет с полотенцами в микроволновку на 3 минуты, выставив среднюю мощность. Дайте ткани остыть и тогда еще включите на 3 минуты.
- После этого переложите кухонные полотенца в стиральную машину и включите режим быстрой стирки.
Результат вас удивит!
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Текст публикации soveti_secreti:
Пригодится всем! И не надо варить полотенца в кастрюле. Наши бабушки были вынуждены кипятить белье. А потом вся кухня влага и неприятный запах, а времени сколько занимает. Микроволны глубоко прогревают волокна ткани, создавая эффект кипячения, в результате чего из тканей сходят пятна. При этом микроволновка не вредит полотенцам, поэтому такой метод можно использовать часто. Конечно, пятна не должны быть вековой давности.