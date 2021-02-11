Як відімкнути навісний замок скріпкою: простий відеолайфхак

У житті кожної людини рано чи пізно трапляються різного роду курйозні ситуації, вирішенням яких досить часто служать не зовсім стандартні та правильні способи. Одна з найбільш актуальних та поширених – неможливість відімкнути замок.

Від таких ситуацій ніхто не застрахований. Не завжди є можливість і час викликати слюсаря для його відімкнення. Розв'язання даної проблеми, на диво просте і примітивне – це скріпка. Саме канцелярська скріпка може стати незамінним помічником у вирішенні цієї неприємної ситуації.

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Навісні замки мають властивість з часом виходити з ладу.

Це абсолютно нормальне явище, особливо якщо замок не був захищений від опадів та інших зовнішніх факторів. Тому замок в будь-який момент може просто запросто заклинити. Статися така неприємність може і не зовсім випадково, а з вини недоброзичливців. Навмисне псування замкових виробів хуліганами в наш час рідкістю не є. Тому відімкнути замок самостійно потрібно вміти.

Можна вдатися до допомоги грубої сили та просто збити дужку молотком, але навіщо знищувати власне майно, коли можна застосувати кмітливість і спритність рук? Адже, для того, щоб відімкнути більшість навісних замків, вам знадобиться лише пара зручних відмичок, які можна змайструвати зі звичайних скріпок і обрізків металу. Головне – знати, що і як потрібно робити. А що може бути зручніше простого і наочного посібника, в якому механізм затвора буквально просвічується крізь корпус замка.

Дивіться відео, як відімкнути замок за допомогою скріпки: