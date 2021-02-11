В жизни каждого человека рано или поздно случаются разного рода курьезные ситуации, решением которых зачастую служат не совсем стандартные и правильные способы. Одна из наиболее актуальных и распространенных – невозможность открыть замок.

От таких ситуаций никто не застрахован. Не всегда есть возможность и время вызвать слесаря для его открытия. Решение данной проблемы, на удивление простое и примитивное – это скрепка. Именно канцелярская скрепка может стать незаменимым помощником в решении этой неприятной ситуации.

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Навесные замки имеют свойство со временем выходить из строя.

Это абсолютно нормальное явление, особенно если замок не был защищен от осадков и других внешних факторов. Поэтому замок в любой момент может просто запросто заклинить. Произойти такая неприятность может и не совсем случайно, а по вине недоброжелателей. Умышленная порча замковых изделий хулиганами в наше время редкостью не является. Поэтому открыть замок самостоятельно нужно уметь.

Можно прибегнуть к помощи грубой силы и просто сбить дужку молотком, но зачем уничтожать собственное имущество, если можно применить смекалку и ловкость рук? Ведь для того, чтобы открыть большинство навесных замков, вам понадобится лишь пара удобных отмычек, которые можно смастерить из обычных скрепок и обрезков металла. Главное – знать, что и как нужно делать. А что может быть удобнее простого и наглядного пособия, в котором механизм затвора буквально просвечивается сквозь корпус замка.

Смотрите видео, как отрыть замок с помощью скрепки: