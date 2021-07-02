Як відчистити духовку від застарілого бруду: прості та дієві способи

Як би ви не берегли свою духовку від забруднення, однаково на її поверхнях лишаються сліди після приготування страв. Якщо змивати їх одразу – духовка буде чистою довше. Проте не завжди є час чи бажання оперативно видалити забруднення, часто ми відкладаємо брудну роботу на потім.

Якщо на поверхнях вашої духовки нашарувався бруд – зняти його буде складно. А не поспішайте до магазину за дорогими засобами. Усе, що потрібно для ефективного чищення, знайдеться на кухні.

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Як часто потрібно мити духовку

Чим частіше ви будете витирати забруднення, тим легше буде відмити духовку під час генерального прибирання. До того ж чиста духовка зробить ваші страви смачнішими та вбереже від мікробів. Експерти рекомендують мити духовку принаймні кожні 3 – 6 місяців та протирати її від жиру раз на кілька тижнів.



Мийте духовку кожні 3 – 6 місяців / Фото Pinterest

Як та чим відмити духовку

Функція самоочищення

Ви будете здивовані, але сучасні духовки мають функцію самоочищення. Вона дуже помічна у побуті та значно економить час.

Ця функція передбачає нагрівання духовки до 470 градусів за Цельсієм. При цій температурі їжа всередині згорає, залишаючи невелику кількість попелу, який легко можна витерти вологою ганчіркою.

Недоліком цієї функції є те, що духовка стає недоступною для користування на 3 – 5 годин. Також цей процес може зумовити появу неприємного запаху вдома і сильно нагріти приміщення, що стане проблемою влітку. Якщо після самоочищення ви хочете допрацювати забруднення ганчіркою, спершу дочекайтесь поки пристрій охолодиться до кімнатної температури.

Як видалити запечений жир

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Щоб видалити запечений жир, скористайтеся професійним засобом для очищення духовки, який можна придбати в магазині. Після видалення залишків продуктів, рівномірно розпорошіть мийний розчин на внутрішній поверхні духовки та залиште його на 30 хвилин.

Зробіть мийний засіб своїми руками

Під час чищення духовки не забувайте відкривати вікна та одягати рукавички й маску для обличчя. Хімічні речовини, які входять до складу мийних засобів – сильнодійні та можуть зашкодити вашому здоров'ю.



Зробіть мийний засіб самостійно / Фото Pinterest

Якщо ж мийного засобу не знайшлось під рукою, його можна зробити самостійно. Змішайте харчову соду, оцет та воду. Суміш густо нанесіть на поверхні духовки та залиште на 20 хвилин.

Ви також можете додати трохи оцту в суміш харчової соди і води, та отримати сильніший мийний засіб.

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Як почистити скляні двері духовки

Двері вимагають делікатного очищення, оскільки скло більш схильне до подряпин. Щоб відмити їх, не пошкодивши, змішайте харчову соду та воду – і отримайте густу порошкоподібну суміш. Нанесіть її на скло і залиште мінімум на 20 хвилин. Після цього обережно протріть ганчіркою з мікрофібри, ретельно змийте водою і витріть насухо.

Як почистити решітку



Дотримуйтесь цих порад, і ваша духовка буде як нова / Фото Pinterest

Рекомендуємо витягувати решітки з духовки та мити окремо. Замочіть їх в гарячій воді, додавши мийного засобу. Потрібно трохи часу, щоб весь жир відмок і ви змогли легко його позбутися за допомогою жорсткої щітки. Замість окропу можна також використовувати харчову соду і суміш води з оцтом.