Як відчинити замерзлий автомобіль: актуальні поради, які зекономлять ваш час

Останні холодні зимові ранки змусили водіїв прокидатися значно раніше запланованого і витрачати багато часу на розчищання автомобіля від снігу та розморожування замерзлих дверей. Такий початок дня не радує нікого.

Ми вам допоможемо розпочинати ранок в гарному настрої. Тому розповімо, як відімкнути замерзлий замок так, що не пошкодити лакофарбове покриття і власне сам замок.

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Чому замерзає замок у дверях

Замок в будь-яких автомобільних дверях замерзає через наявність в ньому рідини. Якщо вам не вдалося вставити ключ у замок або якщо його не можна повернути, будьте певні, що в механізм потрапила вода.

Якщо сам замок працює, а двері відчинити не можна, значить, двері примерзли по периметру ущільнювачів.

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Що не варто робити, якщо двері примерзли

Досить часто водії, коли не можуть вставити ключ у замок, намагаються це зробити "силою". Здебільшого це не приводить до бажаного результату, оскільки ключ все одно провернути не вдається.

Не варто намагатися провернути ключ за допомогою плоскогубців. Є велика ймовірність, що ключ просто зламається і тоді ранок стане ще більш проблемним.

Багато власників авто люблять лити кип'яток на замок. Спочатку це може допомогти, але ви повинні бути готовими до неприємних наслідків. Такі дії призведуть до того, що вода залишиться в самому замку, тому вам щоденно доведеться розморожувати цей механізм. Окрім цього, кип'яток потрапляє на двері й значно шкодить лакофарбове покриття автомобіля.

Фото drivernotes

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Як правильно відчинити замерзлий автомобіль

Замерзлий замок можна відімкнути декількома способами:

1. Акуратно подрібнити лід ключем в самому механізмі – робіть це так, щоб не зламати ключ і не доставити собі додаткових проблем.

2. Нагріти ключ або інший металевий предмет – за допомогою запальнички нагрійте ключ, шпильку, дріт чи інший металевий невеликий предмет і вставте його в замок.

3. Використати рідкий "ключ" – це спеціальний спрей для розморожування, який потрібно сприснути в замок (як альтернативу можна взяти шприц зі спиртом).

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