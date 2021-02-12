Последние холодные зимние дни заставили водителей просыпаться значительно раньше запланированного и тратить много времени на расчистку автомобиля от снега и размораживания замерзших дверей. Такое начало дня не радует никого.

Мы вам поможем начинать утро в хорошем настроении. Поэтому расскажем, как открыть замерзший замок так, что не повредить лакокрасочное покрытие и собственно сам замок.

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Почему замерзает замок в дверях

Замок в любых автомобильных дверях замерзает из-за наличия в нем жидкости. Если вам не удалось вставить ключ в замок или если его нельзя провернуть, будьте уверены, что в механизм попала вода.

Если сам замок работает, а двери открыть нельзя, значит, двери примерзли по периметру уплотнителей.

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Что не стоит делать, если дверь примерзла

Довольно часто водители, когда не могут вставить ключ в замок, пытаются это сделать "силой". В основном это приводит к не желаемому результату, поскольку ключ все равно провернуть не удается.

Не стоит пытаться провернуть ключ с помощью плоскогубцев. Есть большая вероятность, что ключ просто сломается и тогда утро станет еще более проблемным.

Многие владельцы авто любят лить кипяток на замок. Сначала это может помочь, но вы должны быть готовы к неприятным последствиям. Такие действия приведут к тому, что вода останется в самом замке, поэтому вам ежедневно придется размораживать этот механизм. Кроме этого, кипяток попадает на двери и значительно вредит лакокрасочное покрытие автомобиля.

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Как правильно открыть замерзший автомобиль

Замерзший замок можно открыть несколькими способами:

1. Аккуратно измельчить лед ключом в самом механизме – делайте это так, чтобы не сломать ключ и не доставить себе дополнительных проблем.

2. Нагреть ключ или другой металлический предмет – с помощью зажигалки нагрейте ключ, шпильку, проволоку или иной металлический небольшой предмет и вставьте его в замок.

3. Использовать жидкий "ключ" – это специальный спрей для размораживания, который нужно спрыснуть в замок (как альтернативу можно взять шприц со спиртом).

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