Как открыть замерзший автомобиль: актуальные советы, которые сэкономят ваше время
Последние холодные зимние дни заставили водителей просыпаться значительно раньше запланированного и тратить много времени на расчистку автомобиля от снега и размораживания замерзших дверей. Такое начало дня не радует никого.
Источник:24 канал
Мы вам поможем начинать утро в хорошем настроении. Поэтому расскажем, как открыть замерзший замок так, что не повредить лакокрасочное покрытие и собственно сам замок.
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Почему замерзает замок в дверях
Замок в любых автомобильных дверях замерзает из-за наличия в нем жидкости. Если вам не удалось вставить ключ в замок или если его нельзя провернуть, будьте уверены, что в механизм попала вода.
Если сам замок работает, а двери открыть нельзя, значит, двери примерзли по периметру уплотнителей.
Фото avtodream
Что не стоит делать, если дверь примерзла
Довольно часто водители, когда не могут вставить ключ в замок, пытаются это сделать "силой". В основном это приводит к не желаемому результату, поскольку ключ все равно провернуть не удается.
Не стоит пытаться провернуть ключ с помощью плоскогубцев. Есть большая вероятность, что ключ просто сломается и тогда утро станет еще более проблемным.
Многие владельцы авто любят лить кипяток на замок. Сначала это может помочь, но вы должны быть готовы к неприятным последствиям. Такие действия приведут к тому, что вода останется в самом замке, поэтому вам ежедневно придется размораживать этот механизм. Кроме этого, кипяток попадает на двери и значительно вредит лакокрасочное покрытие автомобиля.
Фото drivernotes
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Как правильно открыть замерзший автомобиль
Замерзший замок можно открыть несколькими способами:
1. Аккуратно измельчить лед ключом в самом механизме – делайте это так, чтобы не сломать ключ и не доставить себе дополнительных проблем.
2. Нагреть ключ или другой металлический предмет – с помощью зажигалки нагрейте ключ, шпильку, проволоку или иной металлический небольшой предмет и вставьте его в замок.
3. Использовать жидкий "ключ" – это специальный спрей для размораживания, который нужно спрыснуть в замок (как альтернативу можно взять шприц со спиртом).
Фото drivernotes
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