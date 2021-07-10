Як вибрати солодкі та соковиті персики: корисні поради

Прилавки овочевих магазинів вже переповнені персиками. Ці соковиті фрукти полюбились багатьом.

Але як правильно обирати соковиті та солодкі плоди – ділимось корисними порадами.

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Як вибрати солодкі персики



Прості поради, які допоможуть обрати солодкі та соковиті персики / Фото Unsplash

Солодкі персики мають насичений аромат . Тому варто понюхати їх у магазині.

. Тому варто їх у магазині. Персик за текстурою має бути пружним: не м'яким і не твердим . Варто уважно обирати фрукт, адже він швидко псується.

. Варто уважно обирати фрукт, адже він швидко псується. Шкірка має бути гладкою, без плям та м'яких пошкоджень.

та м'яких пошкоджень. Колір не повинен бути дуже яскравим , це свідчить про хімічну обробку продукту.

, це свідчить про продукту. Рекомендуємо купувати фрукти на вагу , адже фасовані продукти можуть бути зіпсовані.

, адже фасовані продукти можуть бути зіпсовані. Якщо персик всередині має білі або жовті прожилки , можете бути впевнені, що він солодкий. Фрукти з жовтим м'якушем зазвичай не такі смачні.

, можете бути впевнені, що він солодкий. Фрукти з жовтим м'якушем зазвичай не такі смачні. Надто тверді персики не потішать вас своїм смаком, адже будуть ще недозрілими.

не потішать вас своїм смаком, адже будуть ще недозрілими. Ще один спосіб виявити хімічну обробку фрукта, глянути на кісточку. Якщо вона розламана чи надто зморщена – персик точно мав хімічну обробку.

Як правильно мити персики

Коли хочеться чогось справжнього,– якраз те, що треба.



Ретельно промийте персики у воді / Фото Pinterest

Перед тим, як з'їсти персик, потрібно добре його промити. На шкірці живе багато бактерій і грибків, які легко можуть потрапити в організм. Для того, щоб персик був безпечним для вживання, недостатньо просто промити його під краном. Замочіть фрукти у холодній воді на 5 хвилин і добре протріть. Після цього варто сполоснути під проточною водою і можна куштувати.

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