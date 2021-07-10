Як вибрати солодкі та соковиті персики: корисні поради

10 липня 2021 , 17:09
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Джерело:

ICTV

Прилавки овочевих магазинів вже переповнені персиками. Ці соковиті фрукти полюбились багатьом.

Але як правильно обирати соковиті та солодкі плоди – ділимось корисними порадами.

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Як вибрати солодкі персики


Прості поради, які допоможуть обрати солодкі та соковиті персики / Фото Unsplash

  • Солодкі персики мають насичений аромат. Тому варто понюхати їх у магазині.
  • Персик за текстурою має бути пружним: не м'яким і не твердим. Варто уважно обирати фрукт, адже він швидко псується.
  • Шкірка має бути гладкою, без плям та м'яких пошкоджень.
  • Колір не повинен бути дуже яскравим, це свідчить про хімічну обробку продукту.
  • Рекомендуємо купувати фрукти на вагу, адже фасовані продукти можуть бути зіпсовані.
  • Якщо персик всередині має білі або жовті прожилки, можете бути впевнені, що він солодкий. Фрукти з жовтим м'якушем зазвичай не такі смачні.
  • Надто тверді персики не потішать вас своїм смаком, адже будуть ще недозрілими.
  • Ще один спосіб виявити хімічну обробку фрукта, глянути на кісточку. Якщо вона розламана чи надто зморщена – персик точно мав хімічну обробку.
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Як правильно мити персики


Ретельно промийте персики у воді / Фото Pinterest

Перед тим, як з'їсти персик, потрібно добре його промити. На шкірці живе багато бактерій і грибків, які легко можуть потрапити в організм. Для того, щоб персик був безпечним для вживання, недостатньо просто промити його під краном. Замочіть фрукти у холодній воді на 5 хвилин і добре протріть. Після цього варто сполоснути під проточною водою і можна куштувати.

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Автор: Ірина Бенцак