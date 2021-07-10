Але як правильно обирати соковиті та солодкі плоди – ділимось корисними порадами.
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Як вибрати солодкі персики
Прості поради, які допоможуть обрати солодкі та соковиті персики / Фото Unsplash
- Солодкі персики мають насичений аромат. Тому варто понюхати їх у магазині.
- Персик за текстурою має бути пружним: не м'яким і не твердим. Варто уважно обирати фрукт, адже він швидко псується.
- Шкірка має бути гладкою, без плям та м'яких пошкоджень.
- Колір не повинен бути дуже яскравим, це свідчить про хімічну обробку продукту.
- Рекомендуємо купувати фрукти на вагу, адже фасовані продукти можуть бути зіпсовані.
- Якщо персик всередині має білі або жовті прожилки, можете бути впевнені, що він солодкий. Фрукти з жовтим м'якушем зазвичай не такі смачні.
- Надто тверді персики не потішать вас своїм смаком, адже будуть ще недозрілими.
- Ще один спосіб виявити хімічну обробку фрукта, глянути на кісточку. Якщо вона розламана чи надто зморщена – персик точно мав хімічну обробку.
Як правильно мити персики
Ретельно промийте персики у воді / Фото Pinterest
Перед тим, як з'їсти персик, потрібно добре його промити. На шкірці живе багато бактерій і грибків, які легко можуть потрапити в організм. Для того, щоб персик був безпечним для вживання, недостатньо просто промити його під краном. Замочіть фрукти у холодній воді на 5 хвилин і добре протріть. Після цього варто сполоснути під проточною водою і можна куштувати.
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