Но как правильно выбирать сочные и сладкие плоды – делимся полезными советами.
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Как выбрать сладкие персики
Простые советы, которые помогут выбрать сладкие и сочные персики / Фото Unsplash
- Сладкие персики имеют насыщенный аромат. Поэтому стоит понюхать их в магазине.
- Персик по текстуре должно быть упругим: не мягкым и не твердым. Стоит внимательно выбирать фрукт, ведь он быстро портится.
- Кожура должна быть гладкой, без пятен и мягких повреждений.
- Цвет не должен быть слишком ярким – это свидетельствует о химической обработке продукта.
- Рекомендуем покупать фрукты на вес, ведь фасованные могут быть испорчены.
- Если персик внутри имеет белые или желтые прожилки, можете быть уверены, что он сладкий. Фрукты с желтым мякишем обычно не такие вкусные.
- Слишком твердые персики не порадуют вас своим вкусом, ведь будут еще недозрелыми.
- Еще один способ выявить химическую обработку фрукта – взглянуть на косточку. Если она разломанная или слишком сморщенная, то персик точно химически обработан.
Как правильно мыть персики
Тщательно промойте персики в воде / Фото Pinterest
Перед тем, как съесть персик, нужно хорошо его промыть. На кожуре живет много бактерий и грибков, которые легко могут попасть в организм. Для того, чтобы персик был безопасным для употребления, недостаточно просто промыть его под краном. Замочите фрукты в холодной воде на 5 минут и хорошо протрите. После этого следует сполоснуть под проточной водой и можно пробовать.
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