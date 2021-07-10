Но как правильно выбирать сочные и сладкие плоды – делимся полезными советами.

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Как выбрать сладкие персики



Простые советы, которые помогут выбрать сладкие и сочные персики / Фото Unsplash

Сладкие персики имеют насыщенный аромат . Поэтому стоит понюхать их в магазине.

Персик по текстуре должно быть упругим: не мягк ым и не твердым . Стоит внимательно выбирать фрукт, ведь он быстро портится.

Кожура должна быть гладкой, без пятен и мягких повреждений.

Цвет не должен быть слишком ярким – это свидетельствует о химической обработке продукта.

– Рекомендуем покупать фрукты на вес , ведь фасованные могут быть испорчены.

Если персик внутри имеет белые или желтые прожилки , можете быть уверены, что он сладкий. Фрукты с желтым мякишем обычно не такие вкусные.

Слишком твердые персики не порадуют вас своим вкусом, ведь будут еще недозрелыми.

Еще один способ выявить химическую обработку фрукта – взглянуть на косточку. Если она разломанная или слишком сморщенная , то персик точно химически обработан.

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Как правильно мыть персики



Тщательно промойте персики в воде / Фото Pinterest

Перед тем, как съесть персик, нужно хорошо его промыть. На кожуре живет много бактерий и грибков, которые легко могут попасть в организм. Для того, чтобы персик был безопасным для употребления, недостаточно просто промыть его под краном. Замочите фрукты в холодной воде на 5 минут и хорошо протрите. После этого следует сполоснуть под проточной водой и можно пробовать.