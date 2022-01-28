Як вибрати ідеальне авокадо: правила та хитрощі

Купити авокадо смачним та стиглим – завдання нелегке. Однак ми знаємо головні правила, як не помилитись у супермаркеті.

Авокадо – поживний продукт, який є основним інгредієнтом численних страв і закусок. Однак фрукт після покупки може виявитись затвердим або навпаки перестиглим і коричневим всередині. Як же обрати своє ідеальне авокадо – читайте в матеріалі.

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Обираємо смачне авокадо

Крок 1. Визначте, коли ви збираєтеся з'їсти авокадо

Плануйте заздалегідь, коли ви збираєтеся їсти фрукт. Ви можете купити 3 – 4 різних за стиглістю авокадо і вони будуть готові до вживання протягом наступних кількох днів.

Наприклад, ви можете купити тверде незріле авокадо за 4 – 5 днів до того, як збираєтеся його з'їсти, і тримати цей фрукт на своїй кухні, чекаючи, поки він дозріє.

Якщо ви помітили, що процес дозрівання відбувається занадто швидко, просто поставте фрукти в холодильник.

Крок 2. Зверніть увагу на колір шкірки

Темна шкірка авокадо свідчить про те, що він стиглий і готовий до вживання. Яскраво-зелений колір означає, що авокадо, швидше за все, дозріє протягом 4 – 5 днів.

Більш темний колір із зеленим відтінком означає, що авокадо, швидше за все, дозріє через 1 – 2 дні.

У цьому випадку краще обережно стиснути авокадо, щоб перевірити, наскільки він м'який, тому що покладатися лише на колір – не завжди правильно.

Крок 3. Перевірте місце від стебла

Спробуйте відірвати пуп'янок від стебла і подивіться, що бачите під ним. Якщо ніжка легко відривається, а авокадо під ним зелене – це означає, що плід стиглий і готовий до вживання.

Якщо ніжка не відривається, то авокадо, швидше за все, – недостигле. Якщо ніжка легко відривається, але авокадо під нею темно-коричневе – плід перезрілий.



Витягніть залишок стебла / Фото 5-Minute Crafts

Крок 4. Акуратно стисніть

Візьміть авокадо в руку і обережно стисніть його, щоб визначити стиглість.

Якщо авокадо м'яке, то його можна вживати.

Якщо фрукт твердий, то дозрівати буде 4 – 5 днів.

Якщо авокадо м'якше, але все ще може витримати деякий тиск, швидше за все, йому знадобиться 1 – 2 дні, щоб дозріти.

: не тисніть занадто сильно, щоб не пошкодити фрукти.