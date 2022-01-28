Авокадо – питательный продукт, являющийся основным ингредиентом многочисленных блюд и закусок.

Однако фрукт после покупки может оказаться затвердевшим или наоборот перезревшим и коричневым внутри. Как выбрать свое идеальное авокадо – читайте в материале.

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Выбираем вкусное авокадо

Шаг 1. Определите, когда вы собираетесь съесть авокадо

Планируйте заранее, когда вы собираетесь есть фрукт. Вы можете купить 3 – 4 разных по спелости авокадо и они будут готовы к употреблению в течение следующих нескольких дней.

К примеру, вы можете купить твердое незрелое авокадо за 4 – 5 дней до того, как собираетесь его съесть, и держать этот фрукт на своей кухне, ожидая, пока он созреет.

Если вы заметили, что созревание происходит слишком быстро, просто поставьте фрукты в холодильник.

Шаг 2. Обратите внимание на цвет кожуры

Темная шкурка авокадо свидетельствует о том, что он спел и готов к употреблению. Ярко-зеленый цвет означает, что авокадо, скорее всего, созреет в течение 4 – 5 дней.

Более темный цвет с зеленым оттенком означает, что авокадо, скорее всего, созреет через 1 – 2 дня.

В этом случае лучше осторожно сжать авокадо, чтобы проверить, насколько он мягок, потому что полагаться только на цвет – не всегда правильно.

Шаг 3. Проверьте место от стебля

Попытайтесь оторвать бутон от стебля и посмотрите, что видите под ним. Если ножка легко отрывается, а авокадо под ним зеленое – это значит, что плод спел и готов к употреблению.

Если ножка не отрывается, то авокадо, скорее всего, недозрелое. Если ножка легко отрывается, а авокадо под ней темно-коричневое – плод перезрелый.



Вытащите остаток стебля / Фото 5-Minute Crafts

Шаг 4. Аккуратно сожмите

Возьмите авокадо в руку и осторожно сожмите его, чтобы определить спелость.

Примечание : не давите слишком сильно, чтобы не повредить фрукты.