Як весело провести відпустку вдома й не викинути час на вітер

Відпустка – прекрасна можливість відпустити справи геть і нарешті відпочити. Зібрати валізу, сісти в літак і гайнути туди, де тепле море, ніжний пісок і "все включено"... Та якщо на горизонті маячить перспектива провести відпустку, споглядаючи море та пісок лише по телевізору? Тоді доведеться влаштувати собі all inclusive удома.

Із нашими порадами ви влаштуєте собі справжнє перезавантаження – не гірше, ніж за тридев'ять земель.

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Познайомся з містом

А ви все знаєте про своє місто? Бродили по всіх його вуличках і заглядали в усі кафе? Зайдіть в інтернет, почитайте історію, складіть карту маршруту – і вперед! І не забудьте зігрітися чашкою ароматної кави в одному з кафе, про існування якого ви навіть не здогадувалися!





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Час експериментувати

Порадуйте свій шлунок кухнею країни, в яку мрієте потрапити. Великі задоволення починаються з маленьких радостей.



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Пориньте в кіно

Складіть перелік фільмів, які давно хотіли подивитися. Додайте в особистий ТОП фільми, рекомендовані "знавцями" (рейтинги "най-най" можна знайти на порталах).



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Займіться собою

Тепер, коли у вашому розпорядженні весь вільний час, займіться собою. За час відпустки цілком можна завести хорошу звичку знаходити на себе час. Відмовитися від цього задоволення буде важко. І не потрібно!



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Подбайте про здоров'я

Яких лікарів ви відкладали на потім? "Потім" настало. Саме час зайнятися не тільки зовнішнім виглядом, але і здоров'ям. І, мабуть, саме з нього варто почати "реставраційні" роботи.



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Викиньте непотріб із дому

Речі – носії інформації. Відпустка – хороший привід позбутися від усіх речей, які засмічують не тільки полиці, а й енергетику будинку. Головне правило – відключити емоції й керуватися тільки розумом.



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Сходіть на природу

Забудь про справи, збери друзів та наповни чарки улюбленою Zubrowka. Гарний настрій вам гарантований.

У природи немає поганої погоди та пори року. Організувати шашлик-паті можна завжди. А якщо зібратися дружною компанією і зняти затишний будиночок за межею міста, крім свята живота отримаєте повне перезавантаження.



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Зіграйте на контрасті

Щоб відпочинок запам'ятався, його стилістика повинна бути контрастною щодо звичайного ритму життя. Працюєте не вилазячи з офісного крісла? Під час відпустки ворушіть не мізками, а ногами – відпочиньте активно. Втім, все індивідуально. Головне – розслабитися і зарядитися позитивними емоціями.



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