С нашими советами вы устроите себе настоящую перезагрузку – не хуже, чем за тридевять земель.

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Познакомься с городом

А вы все знаете о своем городе? Бродили по всем его улочкам и заглядывали во все кафе? Зайдите в интернет, почитайте историю, составьте карту маршрута – и вперед! И не забудьте согреться чашечкой ароматного кофе в одном из кафе, о существовании которого вы даже не догадывались!



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Время экспериментировать

Порадуйте свой желудок кухней страны, в которую мечтаете попасть. Большие удовольствия начинаются с маленьких радостей.



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Окунитесь в кино

Составьте перечень фильмов, которые давно хотели посмотреть. Добавьте в личный ТОП фильмы, рекомендованные "знатоками" (рейтинги "самых-самых" можно найти на порталах).



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Займитесь собой

Теперь, когда в вашем распоряжении все свободное время, займитесь собой. За время отпуска вполне можно завести хорошую привычку находить на себя время. Отказаться от этого удовольствие будет трудно. И не нужно!



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Позаботьтесь о здоровье

Каких врачей вы откладывали на потом? "Потом" наступило. Самое время заняться не только внешним видом, но и здоровьем. И, пожалуй, именно с него стоит начать "реставрационные" работы.



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Выбросьте хлам из дома

Вещи – носители информации. Отпуск – хороший повод избавиться от всех вещей, которые засоряют не только полки, но и энергетику дома. Главное правило – отключить эмоции и руководствоваться только разумом.



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Забудь о делах, собери друзей и наполни рюмки любимой Zubrowka. Хорошее настроение вам гарантировано.

Сходите на природу

У природы нет плохой погоды и времени года. Организовать шашлык-пати можно всегда. А если собраться дружной компанией и снять уютный домик за чертой города, кроме праздника живота получите полную перезагрузку.



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Сыграйте на контрасте

Чтобы отдых запомнился, его стилистика должна быть контрастной обычному ритму жизни. Работаете не вылезая из офисного кресла? Во время отпуска шевелите не мозгами, а ногами – отдохните активно. Впрочем, все индивидуально. Главное – расслабиться и зарядиться положительными эмоциями.



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