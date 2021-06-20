Розслабтеся! Специ з успішного комунікування вже дали відповідь на одвічне питання. Як подобатись іншим, лишаючись собою, – дізнаєтеся просто зараз.

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"Ні" зайвій метушні



Відкиньте всі хвилювання і будьте собою / Фото Unsplash

Не варто показувати своє хвилювання, адже воно часто змушує говорити швидко і невиразно. Слідкуйте за рухами та мовою.

Будьте собою

Поводьтесь природно, не намагайтесь вимушено подобатись іншим. Вашу нещирість точно побачить співрозмовник.

Дивіться в очі



Дивіться на співрозмовника / Фото Unsplash

Сміливий та впевнений погляд викликає більше довіри. Візуальний контакт дуже важливий, а погляд в підлогу точно не піде вам на користь.

Щоб досягти своєї цілі, потрібно не лише багато працювати, але й вміти правильно відпочивати. І найкраще це робити у компанії друзів за чаркою охолодженої Zubrowka Czarna.

Запам'ятовуйте імена

До нових знайомих рекомендуємо звертатись по імені. Таким чином ви одразу викличете позитивну емоцію у співрозмовника, адже завжди приємно, коли люди не перепитують кілька разів ваше ім'я.

Пошук спільних тем



Знайдіть спільні теми для розмови / Фото Unsplash

У розмові намагайтесь знайти теми, які цікаві не тільки вам, але й вашому співрозмовнику. Чим більше у вас спільного з людиною – тим більше ви будете їй подобатись.

Будьте відкритими

Те, як ви стоїте чи сидите, має значення. Намагайтесь уникати закритих поз, не схрещуйте руки та ноги, не сутультесь. Будьте відкритими, сідайте навпроти людини, з якою спілкуєтесь.

Будьте щирими



Усміхайтесь щиро / Фото Unsplash

Ваша усмішка має бути щирою. Якщо вам не смішно, то краще не намагайтесь вдавати, що вам весело. Справжню усмішку завжди транслює все обличчя, а не лише губи.

Ставте запитання

Дайте співрозмовнику відчути ваше зацікавлення. Так у нього з'явиться можливість розповісти про себе. Робіть це щиро, будьте включеними в розмову та уважно слухайте.

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Будьте тактовними

Уникайте особистих та різких запитань. Вік, сімейний стан чи фінансовий дохід вашого нового знайомого не мають вас цікавити. Якщо почати з них нове знайомство – навряд чи воно буде успішним.

Обережно з парфумами



Не перестарайтесь з парфумами / Фото Unsplash

Ваш улюблений запах не обов'язково має подобатись всім, тож не варто привертати зайву увагу до себе в такий спосіб. До того ж, у співрозмовника парфуми можуть викликати алергію, тому використовуйте їх у міру.