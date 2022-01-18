Так їжа зберігатиметься довше: як упакувати продукти для заморозки без вакууматора

І тисячі років тому людство розуміло, що заморозка продуктів – один із найкращих способів зберегти свіжість. Сьогодні ж, аби продовжити термін зберігання їжі, використовують ще й вакуумацію. Але що ж робити, якщо вдома немає спеціального девайса?

Сучасні господині кидають у домашню морозилку ледь не все: від зелені, ягід та фруктів до різного виду м'яса та напівфабрикатів. При цьому мало хто заморочується над способом упакування. Однак вакуумація – один з найефективніших методів.

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Що таке вакуумація

М'ясо, рибу, овочі чи будь-які інші продукти кладуть у щільний пакет та видаляють із нього максимальну кількість повітря за допомогою вакууматора. Так не будуть розмножуватися шкідливі мікроорганізми, і їжа зберігатиметься довше.

Але що робити, якщо під рукою немає спеціального пристрою? Є одна проста хитрість. Усе, що вам потрібно, – пакет із замком zip-lock та глибока посудина з водою.

Як упакувати продукти у вакуум без вакууматора

Покладіть продукт (шматок м'яса, риби, сиру і т.д.) у пакет і закрийте його майже до кінця, але залишіть замок не засунутим на пару сантиметрів. Налийте у миску чи каструлю звичайну воду. Акуратно опустіть пакет у воду, яка видалятиме з нього повітря так, що пакет щільно пристане до їжі. Пакет потрібно занурити практично повністю, залишивши над її поверхнею лише кутик, з якого виходитиме повітря. Коли усе повітря вийде, закрийте пакет повністю, витягніть з води та витріть рушником. Тепер його можна відправляти у морозилку.

пакет із замком zip-lock можна використати згодом повторно. Для цього відмийте його добре та висушіть.