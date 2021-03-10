Робота в чотирьох стінах під час карантину стала для нас нелегким випробуванням. Зросло навантаження, довелося швидко опановувати нові технології. Отже, стресогенних чинників побільшало, а можливості для повноцінного відпочинку, навпаки, звузилися.

За таких обставин багато хто відчуває брак енергії. Ресурси тануть, а з ними й натхнення та задоволення від колись такої улюбленої роботи. Утома стала нашим постійним супутником – вихідних нам уже не вистачає, щоб відновити сили.

Однак ми знайшли кілька способів, як запобігти вигоранню на карантині.

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Довіряйте своїм звичкам

Якщо до карантину ви щоранку приймали душ, займалися спортом, наносили макіяж – робіть це й далі. Звички допоможуть налаштуватися на продуктивний робочий лад.





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Облаштуйте зручний робочий простір

Робота в ліжку може здатися привабливішою, але навряд чи є ефективною. Якщо у вас ще немає повноцінної робочої зони, обов'язково її створіть – не лише для комфорту, а й щоб дати свідомості чіткий сигнал: "Я тут. Отже, починаємо працювати".





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Дотримуйтеся режиму

Установіть чіткі рамки й "виходьте з офісу" вчасно. Не витрачайте на роботу особистий час.





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Не соромтеся вчитися працювати віддалено

Домашній офіс вимагає дещо інших навичок управління часом, завданнями та взаємодії з колегами. Якщо раніше у вас не було такого досвіду, доведеться його набути. В інтернеті з'являється дедалі більше інформації про це, тож виділіть трохи часу на самоосвіту.





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Не вимагайте від себе більшого

Запобігти вигоранню допоможе ще одне з правило – не виснажувати себе роботою. Не вимагайте від себе більше, ніж зазвичай. Карантин сам по собі завантажив нас понаднормово: ми обробляємо збільшений потік інформації щодо пандемії, витрачаємо сили на підтримку близьких та налагодження віддаленої роботи, новим чином облаштовуємо побут. Усе це "з'їдає" значну частину нашого часу та енергії.



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Спілкуйтеся з колегами та керівництвом

Так ви краще зрозумієте, чого від вас як працівника чекають, і менше нервуватиметесь через пере- чи недопрацювання. А також матимете більше спілкування, якого зараз бракує.





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Дозвольте собі бути "не на зв'язку"

Установіть час після роботи, коли ви не будете відповідати на робочі дзвінки та повідомлення. Домовтеся з колегами, у який час ви на зв'язку, і намагайтеся дотримуватися цих меж. Поважайте також право інших людей – колег та партнерів.





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Відпочивайте

Не забувайте про відпочинок. Попри те що для декого карантинний час перетворився на суцільний робочий день, не забувайте про вихідні. Вони є! І на вихідних знаходьте можливість відпочити, не думайте про роботу. Занурюйтесь у справи, які приносять найбільшу насолоду й від яких ви справді відчуваєте приплив життєвої енергії.





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