Работа в четырех стенах в период карантина стала нелегким испытанием: увеличилась нагрузка, пришлось в короткие сроки осваивать и адаптироваться к новым технологиям, стало больше стрессогенных факторов, а возможности для полноценного отдыха сузились.

При таких обстоятельствах многие чувствуют, что им начинает не хватать сил и энергии, исчезают ресурсы, вдохновение и удовольствие от некогда такой любимой работы, усталость становится частым и узнаваемым спутником, выходных уже не хватает, чтобы восстановить свои силы.

Поэтому мы вам посоветуем несколько способов, которые помогут предотвратить выгорание на карантине.

Читайте также: Выспаться не значит отдохнуть: 7 видов отдыха, необходимых каждому

Доверяйте своим привычкам

Если вы привыкли до карантина каждое утро принимать душ, заниматься спортом или наносить макияж, делайте это и в дальнейшем. Привычки помогут настроиться на продуктивный рабочий лад.



Фото pinterest

Создайте удобное рабочее пространство

Возможно, работа в постели кажется привлекательной, но вряд ли она эффективна. Если у вас еще нет полноценной рабочей зоны, то стоит ее создать не только для комфорта, но и чтобы дать сознанию четкий сигнал: "я здесь, а значит сейчас буду работать".



Фото wedfamily

Соблюдайте режим

Установите четкие рамки и пытайтесь "выходить из офиса" вовремя. Не отнимайте свое личное время.



Фото pinterest

Не стесняйтесь учиться работать удаленно

Домашний офис требует несколько иных навыков управления временем, задачами и взаимодействия с другими. Если у вас раньше не было такого опыта, вам нужно этому научиться. Ежедневно в Интернете появляется все больше информации об этом, поэтому не стесняйтесь выделить немного времени на самообразование.



Фото pixabay

Не требуйте от себя большего

Один из шагов, который помогает предотвратить выгорание – не изнурять себя любой деятельностью. На самом деле, сейчас не стоит требовать от себя больше, чем обычно. Карантин сам по себе загрузил нас больше нормі: невольно мы обрабатываем увеличенній поток информации, который касается пандемии, тратим усилия на налаживание удаленной работы, новым образом обустраиваем быт, тратим больше усилий на поддержку близких. Все это "съедает" значительную часть нашего времени и энергии.



Фото pinterest

Общайтесь с коллегами и руководством

Так вы лучше поймете, чего от вас как работника ждут, сможете меньше нервничать из-за пере- или недоработки. А также иметь больше общения, которого сейчас не хватает.



Фото pixabay

Позвольте себе быть "не на связи"

Установите время после работы когда вы не будете отвечать на рабочие звонки. Проговорите с коллегами, в какое время вы на связи, и старайтесь придерживаться этих границ. Уважайте также право других людей – коллег, партнеров.



Фото pinterest

Отдыхайте

Не забывайте об отдыхе. Несмотря на то, что для некоторых карантинное время превратилось в сплошной день, не забывайте о том, что есть выходные. И на выходных найдите возможность отдохнуть и не думать о работе. Погружайтесь в дела, которые приносят наибольшее наслаждение и от которых вы действительно чувствуете прилив жизненной энергии.



Фото wedfamily