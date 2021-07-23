Ось кілька порад, дослухавшись до яких ви вбережете свого залізного коня від викрадення. Вони прості, але безцінні!

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Лагодьте машину тільки в перевірених сервісах

Багато неофіційних сервісних центрів тісно працюють з автомобільними злодіями. Віддаючи на тех. обслуговування в такі центри свій транспорт, у його майстрів буде багато часу для вивчення протиугінної системи, а також підготовці авто до простого викрадення.



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Не довіряйте машину незнайомцям

Напевно у вашому житті бували випадки, коли вам потрібно поїхати на роботу, а авто не хоче заводитися. До вас можуть підійти люди та запропонувати допомогу, порадивши відкрити капот.

Погодившись, ви його відкриваєте, і перед поглядом незнайомих вам людей відкриваються вразливі місця: місце установки "сигналки", додаткові методи захисту від її злому і т.д.



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Замикайте свою машину і відключайте двигун

Наприклад, коли міняєте колесо, до вашої машини може підкрастися злодій і стягнути гаманець або сумку, а може навіть магнітолу встигнути витягнути.



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Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти Zubrowka Rose, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Слідкуйте за покупцями вашого транспортного засобу

При продажу свого автомобіля, потрібно уважно стежити за потенційним покупцем. Він може викрасти машину, розігравши класичний варіант, коли поїздивши з вами поруч на сидінні, він бажає сам відчути машину, взявши управління на себе.



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Наявність потаємних місць для додаткового захисту

Коли на стандартну сигналізацію немає ніякого сенсу сподіватися, ви можете змонтувати в електричний ланцюг звичайний вимикач, який буде протистояти запуску движка. Такий тумблер краще замаскувати, щоб він зливався зі стандартними перемикачами, тоді зловмисник нічого не запідозрить.



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Розмалюйте свій автомобіль

Автомобіль з малюнком дуже добре виділяється, його швидко знайдуть, якщо ви звернулися в поліцію. Плюс, побачити подібну машину, яка стояла або їхала в потоці набагато простіше.



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