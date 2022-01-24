Як створити власний горщик для кімнатних рослин: 3 різні способи

Якщо ви належите до тих людей, які люблять рослини, то ми маємо для вас кілька цікавих ідей. У цьому матеріалі ми розповімо, як власноруч зробити цікаві горщики з матеріалів, що є ледь не в кожного вдома.

Горщики для квітів купляти ти не завжди потрібно, адже їх можна зробити легко вдома. Окрім того, це чудова можливість проявити креатив і залучити до цікавої праці своїх дітей!

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З чашкою або склянкою

Якщо у вас є тріщина на склянці чи горняткові, ви можете дати їм друге життя, перетворивши їх на маленькі вазони. За допомогою рідкого клею прикріпіть до поверхні горнятка кольорові декоративні камені та переконайтеся, що вони розділені, як показано на зображенні. Залиште клей висохнути.

Потім покрийте всю чашку білою глиною, особливо в проміжках між склеєними каменями. Швидко протріть оздоблення вологою ганчіркою. Покладіть всередину трохи ґрунту і пересадіть невеликий сукулент або мінікактус.



Яскравий горщик своїми руками / Фото 5-Minute Crafts

З паличками та стаканами

Приклейте три пластикових чи паперових стаканчики разом, як зображено на фото. Тоді приклейте разом три довгі палички. До них прикріпіть стаканчики.

Візьміть мотузку довжиною 30 – 40 сантиметрів і приклейте їх до паличок.Використовуйте ці невеликі горщики для своїх рослин і повісьте у своїй кімнаті.



Підвісні горщики для квітів / Фото 5-Minute Crafts

З банками та прищіпками

Візьміть банку та прищіпки, якими не користуєтесь. Розберіть прищіпки на частини і приклейте кожен шматочок навколо банок. Залиште їх, щоб клей добре висох.

Потім навколо банок прикріпіть мотузку, як показано на малюнку. Ви також можете пофарбувати їх, якщо хочете. Ці невеликі кашпо ідеально підходять для декоративних рослин, сукулентів і кактусів.



Виготовляємо горщики з банок та прищіпок / Фото 5-Minute Crafts