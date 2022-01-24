Цветочные горшки покупать ты не всегда нужно, ведь их можно сделать легко дома. Кроме того, это отличная возможность проявить креатив и привлечь к интересной работе своих детей!

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С чашкой или стаканом

Если у вас есть трещина на стакане или чашке, вы можете дать им вторую жизнь, превратив их в маленькие вазоны. С помощью жидкого клея прикрепите к поверхности чашки цветные декоративные камни и убедитесь, что они разделены, как показано на рисунке. Оставьте клей высохнуть.

Затем покройте всю чашку белой глиной, особенно в промежутках между склеенными камнями. Быстро протрите отделку влажной тряпкой. Уложите внутрь немного грунта и пересадите небольшой суккулент или миникактус.



Яркий горшок своими руками / Фото 5-Minute Crafts

С палочками и стаканами

Приклейте три пластиковых или бумажных стаканчика вместе, как показано на фото. Тогда приклейте вместе три длинных палочки. К ним прикрепите стаканчики.

Возьмите веревку длиной 30 – 40 сантиметров и приклейте их к палочкам. Используйте эти небольшие горшки для своих растений и повесьте в своей комнате.



Подвесные цветочные горшки / Фото 5-Minute Crafts

С банками и прищепками

Возьмите банку и прищепки, которыми не пользуетесь. Разберите прищепки на части и приклейте каждый кусочек вокруг банок. Оставьте их, чтобы клей хорошо высох.

Затем вокруг банок прикрепите веревку, как показано на рисунке. Вы также можете покрасить их, если хотите. Эти небольшие кашпо идеально подходят для декоративных растений, суккулентов и кактусов.