Створюємо підставки для гарячих страв з непотрібних речей

Зробити підставку для гарячих страв легше, ніж ви думаєте. Вам просто потрібні матеріали, які, ймовірно, є під рукою, план дій і трохи часу.

Розповідаємо про кілька ідей виготовлення підставки. До цієї роботи ви можете залучити також своїх дітей.

Цікаво Ідеї творчих занять для дітей, які можна робити вдома з усією сім'єю

Підставка з винних корків

Матеріали:

винні корки;

щільний картон;

шнурок декоративний;

гарячий клей-пістолет;

ножиці та ніж;

олівець.

З щільного картону виріжте коло діаметром близько 20 сантиметрів. Ви можете також використовувати невелике блюдце, щоб зробити коло ідеальним.

Розріжте кожну винну пробку на рівні частини товщиною від 0,5 до 0,7 сантиметра. Приклейте їх до картонної основи за допомогою гарячого клейового пістолета.

Почніть з центру, розташувавши їх вниз і створивши якийсь квітковий візерунок з 6 пелюстками. Якщо основа занадто помітна з-під пробок, відріжте її ножицями.

Зовнішній край підкладки прикрасьте шнурком. Використовуйте гарячий клейовий пістолет, щоб закріпити його.



Підставка з винних корків / Фото 5-Minute Crafts

Підставка з паличок для їжі

Матеріали:

палички для їжі;

гарячий клейовий пістолет.

Візьміть 2 палички і зробіть основу для майбутньої підставки. Розмістіть їх на відстані приблизно 20 сантиметрів один від одного.

Почніть приклеювати зверху пари паличок, роблячи зазори приблизно в 0,5 сантиметра один від одного. Продовжуйте клеїти палички, поки повністю не покриєте основу.



Підставка для гарячого / Фото 5-Minute Crafts

Підставка з кавових зерен, ґудзиків і камінчиків

Матеріали:

щільний картон;

гарячий клейовий пістолет;

ножиці;

олівець;

плоскі камінчики, кавові зерна або ґудзики однакової висоти;

біла, коричнева або чорна акрилова фарба.

Виріжте з картону коло діаметром приблизно 20 сантиметрів. Це буде основа. Покрийте одну або обидві сторони основи акриловою фарбою і залиште висохнути.

Почніть приклеювати боби, ґудзики або камінчики, рухаючись по колу від краю до центру. Залиште висохнути. Готово!



Підставка з камінців / Фото 5-Minute Crafts