Рассказываем о нескольких идеях изготовления подставки. К этой работе можно привлечь также своих детей.

Интересно Идеи творческих занятий для детей, которые можно делать дома со всей семьей

Подставка из винных пробок

Материалы:

винные пробки;

плотный картон;

шнурок декоративный;

горячий клей-пистолет;

ножницы и нож;

карандаш.

Из плотного картона вырежьте круг диаметром около 20 сантиметров. Вы также можете использовать небольшое блюдце, чтобы сделать круг идеальным.

Разрежьте каждую винную пробку на равные части толщиной от 0,5 до 0,7 сантиметра. Приклейте их к картонному основанию с помощью горячего клеевого пистолета.

Начните с центра, расположив их вниз и создав какой-то цветочный узор с 6 лепестками. Если основание слишком заметно из-под пробок, отрежьте его ножницами.

Наружный край подкладки украсьте шнурком. Используйте горячий клеевой пистолет, чтобы закрепить его.



Подставка из винных пробок / Фото 5-Minute Crafts

Подставка из палочек для еды

Материалы:

палочки для еды;

горячий клеевой пистолет.

Возьмите 2 палочки и сделайте основание для будущей подставки. Разместите их на расстоянии примерно 20 сантиметров друг от друга.

Начните приклеивать сверху пару палочек, делая зазоры примерно в 0,5 сантиметра друг от друга. Продолжайте клеить палочки, пока полностью не покроете основание.



Подставка для горячего / Фото 5-Minute Crafts

Подставка из кофейных зерен, пуговиц и камешков

Материалы:

плотный картон;

горячий клеевой пистолет;

ножницы;

карандаш;

плоские камешки, кофейные зерна или пуговицы одинаковой высоты;

белая, коричневая или черная акриловая краска.

Вырежьте из картона круг диаметром примерно 20 сантиметров. Это будет основание. Покройте одну или обе стороны основания акриловой краской и оставьте высохнуть.

Начните приклеивать бобы, пуговицы или камешки, двигаясь по кругу от края к центру. Оставьте высохнуть. Готово!