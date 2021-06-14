Як створити неповторний образ із тимчасовим татуюванням: ідеальне рішення

Татуювання нині в моді. Але як бути, якщо відставати від моди не хочеться, та й татушки на тілі подобаються, а от набити візерунок на шкіру, знаючи, що його не стерти й не змити, коли набридне, – страшно? Вихід є!

Зробіть тимчасове татуювання. А як набридне чи запал вирізнятися креативною татушкою спаде – швиденько зведете. Розповідаємо, як зробити тимчасове тату вдома.

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Тимчасове тату допоможе зробити ваш образ неповторним. І створити тимчасове татуювання не складно. Після завершення процедури на тілі залишиться малюнок, однак, в залежності від фарби, він протримається від одного до чотирьох тижнів. За цей період ви зрозумієте влаштовує вас цей малюнок і чи змогли б ви все життя з ним проходити.



Створити татуювання зовсім не складно / Фото pixabay

Матеріали, які вам знадобляться:

невелика місткість;

порошок хни;

ватний тампон;

лимонний сік;

фломастер;

евкаліптова олія;

пензлик для малювання.

Інструкція

Розвести в ємності порошок хни теплою водою з додаванням лимонного соку до консистенції густої кашки. Зробити це потрібно приблизно за 30 хвилин до початку процедури. Обробити ділянку шкіри на тілі, де Ви маєте намір нанести тату. Намалювати малюнок на плівці за допомогою фломастера і прикласти її до шкіри для отримання відбитка. Одержаний відбиток обвести пензликом, вмочуючи його в чашу з хною.

Гарна компанія та коктейль із– ідеальна комбінація для вдалого дозвілля.



Ніхто й не помітить, що у вас несправжнє татуювання / Фото unsplash