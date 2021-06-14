Зробіть тимчасове татуювання. А як набридне чи запал вирізнятися креативною татушкою спаде – швиденько зведете. Розповідаємо, як зробити тимчасове тату вдома.
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Тимчасове тату допоможе зробити ваш образ неповторним. І створити тимчасове татуювання не складно. Після завершення процедури на тілі залишиться малюнок, однак, в залежності від фарби, він протримається від одного до чотирьох тижнів. За цей період ви зрозумієте влаштовує вас цей малюнок і чи змогли б ви все життя з ним проходити.
Створити татуювання зовсім не складно / Фото pixabay
Матеріали, які вам знадобляться:
- невелика місткість;
- порошок хни;
- ватний тампон;
- лимонний сік;
- фломастер;
- евкаліптова олія;
- пензлик для малювання.
Інструкція
- Розвести в ємності порошок хни теплою водою з додаванням лимонного соку до консистенції густої кашки. Зробити це потрібно приблизно за 30 хвилин до початку процедури.
- Обробити ділянку шкіри на тілі, де Ви маєте намір нанести тату.
- Намалювати малюнок на плівці за допомогою фломастера і прикласти її до шкіри для отримання відбитка.
- Одержаний відбиток обвести пензликом, вмочуючи його в чашу з хною.
Ніхто й не помітить, що у вас несправжнє татуювання / Фото unsplash