Сделайте временную татуировку. А когда надоест или пыл отличаться креативной татушкой пройдет – быстро сведете. Рассказываем, как сделать временное тату дома.

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Временная тату поможет сделать ваш образ неповторимым. Ведь создать временную татуировку не сложно. После завершения процедуры на теле останется рисунок, однако, в зависимости от краски, он продержится от одного до четырех недель. За этот период вы поймете, устраивает ли вас этот рисунок и смогли бы вы всю жизнь с ним проходить.



Создать татуировку очень легко / Фото pixabay

Материалы, которые Вам понадобятся:

небольшая емкость;

порошок хны;

ватный тампон;

лимонный сок;

фломастер;

эвкалиптовое масло,

кисточка для рисования.

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Инструкция

Разбавьте в емкости порошок хны теплой водой с добавлением лимонного сока, до консистенции густой кашицы. Сделать это нужно примерно за 30 минут до начала процедуры. Обработайте участок кожи на теле, где Вы намерены нанести тату. Нарисуйте рисунок на пленке с помощью фломастера и приложить ее к коже для получения отпечатка. Полученный отпечаток обведите кисточкой, макая ее в чаше с хной.



Никто и не заметит, что у вас ненастоящая татуировка / Фото unsplash