Індустрія моди є другою після нафти забруднюючою галуззю. Щороку в світі виробляють 80 мільярдів предметів одягу, більшість якого після зношення викидають на сміттєзвалища чи спалюють. Не важко уявити, якої шкоди це завдає навколишньому середовищу.

Джерело: 24 канал

У деяких європейських країнах знайшли рішення цієї проблеми. Вживаний одяг там перероблять.

До речі Як у Європі: переробка сміття в Україні набирає обертів

Як переробляють одяг в Італії

У невеличкому італійському містечку Прато одяг переробляють ще з середини XIX століття. Це єдине місце на планеті, яке має досвід та технології переробки вовни та кашеміру. Використані трикотажні та вовняні ганчірки, спресовані в тюки, надходять сюди з усього світу, особливо зі США.



В італійському містечку Прато переробляють вживаний одяг / Фото National Geographic



В італійському містечку Прато переробляють вживаний одяг / Фото Marcobadiani

На спеціальній технологічній лінії вони перетворюються у так звану механічну вовну. Хоча волокна не є такими тонкими, як цілісна шерсть, але вони цілком придатні для повторного використання у виробничому циклі. Готові нитки продають текстильним підприємствам, яких у Прато є приблизно 7 тисяч.

Особливістю переробки є й те, що механічну вовну не потрібно фарбувати. Усі матеріали ретельно сортують експерти, в залежності від їх кольору. Відтак, у Прато рятують природу від впливу шкідливих фарб.



В італійському містечку Прато переробляють вживаний одяг / Фото The Times



В італійському містечку Прато переробляють вживаний одяг / Фото Lifeandsoulmagazine

За даними The Florentine, у 2017 році в Прато переробили 142 мільйони кілограмів матеріалів.

В Італії у містечку Прато переробляють трикотаж та вовну: відео Gagliardi

Переробна фабрика у Швеції

Новий високотехнологічний спосіб переробки старого одягу застосовують на шведському заводі. Тут переробляють бавовняні тканини. Це перша світова компанія, яка робить це у промислових масштабах, при цьому суттєво економлять воду.

Щоб виготовити 1 кілограм бавовни потрібно 20 літрів. Цього матеріалу вистачить лише на 1 футболку та пару джинсів. Але на цій переробній фабриці у Швеції використовують на 80% менше води для виготовлення такого ж об’єму бавовни.

Цікаво Вода на Місяці може мати земне походження: вчені висунули нову гіпотезу

Як переробляють одяг у Швеції

Використані бавовняні тканини відокремлюють і знебарвлююь, перш ніж перетворити їх на так звану циркулозу.

Її висушують у формі листів, які потім продають текстильним компаніям для виготовлення ниток.

Цікаво, що виготовлений за таким способом одяг можна переробляти ще декілька разів.

Щороку на фабриці виготовляють 7 тисяч тонн циркулози, що еквівалентно вазі 30 мільйонів футболок.

На фабриці у Швеції старий одяг перетворюють на циркулозу: відео ВВС

Які модні бренди вже використовують переробні матеріали

Zara, H&M, Banana Republic та Armani – одні з тих підприємств, які використовували у своїх колекціях перероблені тканини.

Очікується, що до 2030 року індустрія моди використовуватиме виключно переробні матеріали у виробництві одягу.

Як можна бути економним у використанні одягу

Сучасне суспільство стало занадто споживацьким. У гонитві за модою та трендами люди купують багато речей, які суттєво перевищують норми звичайних потреб. Однак, є способи зменшити кількість купленого одягу до найнеобхіднішого, при цьому не жертвуючи своїми вподобаннями: