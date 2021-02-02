Индустрия моды является второй после нефти загрязняющей отраслью. Каждый год в мире производят 80 миллиардов предметов одежды, большинство которой после износа выбрасывают на свалки или сжигают. Не трудно представить, какой вред это наносит окружающей среде.

Источник: 24 канал

В некоторых европейских странах нашли решение этой проблемы. Ношеную одежду там перерабатывают.

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Как перерабатывают одежду в Италии

В небольшом итальянском городке Прато одежду перерабатывают еще с середины XIX века. Это единственное место на планете, которое имеет опыт и технологии переработки шерсти и кашемира. Использованные трикотажные и шерстяные тряпки, спрессованные в тюки, поступают сюда со всего мира, особенно из США.



В итальянском городке Прато перерабатывают ношеную одежду / Фото National Geographic



В итальянском городке Прато перерабатывают ношеную одежду / Фото Marcobadiani

На специальной технологической линии они превращаются в так называемую механическую шерсть. Хотя волокна не такие тонкие, как целостная шерсть, но они вполне пригодны для повторного использования в производственном цикле. Готовые нити продают текстильным предприятиям, которых у Прато есть примерно 7 тысяч.

Особенностью переработки является и то, что механическую шерсть не нужно красить. Все материалы тщательно сортируют эксперты, в зависимости от их цвета. Следовательно, в Прато спасают природу от воздействия вредных красок.

В итальянском городке Прато перерабатывают ношеную одежду / Фото The Times



В итальянском городке Прато перерабатывают ношеную одежду / Фото Lifeandsoulmagazine

По данным The Florentine, в 2017 году в Прато переработали 142 миллиона килограммов материалов.

В Италии в городке Прато перерабатывают трикотаж и шерсть: видео Gagliardi

Перерабатывающая фабрика в Швеции

Новый высокотехнологичный способ переработки старой одежды применяют на шведском заводе. Здесь перерабатывают хлопчатобумажные ткани. Это первая мировая компания, которая делает это в промышленных масштабах, при этом существенно экономят воду.

Чтобы изготовить 1 килограмм хлопка, нужно 20 литров. Этого материала хватит лишь на 1 футболку и пару джинсов. Но на этой перерабатывающей фабрике в Швеции используют на 80% меньше воды для изготовления такого же объема хлопка.

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Как перерабатывают одежду в Швеции

Использованные хлопчатобумажные ткани отделяют и обесцвечивают, прежде чем превратить их в так называемую циркулозу.

Ее высушивают в форме листов, которые затем продают текстильным компаниям для изготовления нитей.

Интересно, что изготовленную по такому способу одежду можно переделывать еще несколько раз.

Ежегодно на фабрике изготавливают 7 тысяч тонн циркулозы, что эквивалентно весу 30 миллионов футболок.

На фабрике в Швеции старую одежду превращают в циркулозу: видео ВВС

Какие модные бренды уже используют переработанные материалы

Zara, H&M, Banana Republic и Armani – одни из тех предприятий, которые использовали в своих коллекциях переработанные ткани.

Ожидается, что к 2030 году индустрия моды будет использовать исключительно переработанные материалы в производстве одежды.

Как можно быть экономным в использовании одежды

Современное общество стало слишком потребительским. В погоне за модой и трендами люди покупают много вещей, которые существенно превышают нормы обычных потребностей. Однако, есть способы уменьшить количество купленной одежды до самого необходимого, при этом не жертвуя своими предпочтениями: