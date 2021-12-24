Так, на цей раз розповімо, як приготувати вдома дієтичну версію медовика. Рецепт адаптувала дієтологиня Наталя Макієнко. Він ідеально підійде для тих, хто спалює зайві кілограми.
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Рецепт корисного медовика
Інгредієнт для коржів:
- Борошно з полби або пшениці твердих сортів – 400 – 450 грамів;
- Сироп цикорію/рисовий/агави/кленовий – 30 – 50 грамів;
- Вершкове масло 82,5% – 90 – 100 грамів;
- Яйця – 2 штуки;
- Сода – 0,5 чайної ложки.
Інгредієнти для крему:
- Сметана 20% – 450 – 550 грамів;
- Мед – 50 – 70 грамів.
Як приготувати медовик:
- У каструлі на слабкому вогні розтопіть вершкове масло, туди ж додайте сироп та яйця. Усе добре збийте виделкою та зніміть з плити. Додайте соду і добре перемішайте.
- Далі поступово додавайте борошно та замісіть тісто, яке потім відправте у холодильник на 30 хвилин.
- Тоді дістаньте тісто з холодильника та розділіть його на 6 – 7 рівних частин. Кожну розкачайте у тонкий корж та поставте випікати по черзі по 5 – 7 хвилин.
- Залишки тіста не викидайте, а теж поставте випікатися. Це буде для посипання готового медовика.
- Для крему збийте міксером або виделкою сметану з медом.
- Тоді можна збирати торт: корж – шар сметани – корж і так далі.
- Верхній корж полийте сметаною, а зверху покришіть залишками випеченого тіста.
Смачного!
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Медовик / Фото instagram Наталі Макієнко
Текст публікації Наталі Макієнко:
Рецепт десерту з дитинства. Вже здогадалися, про що я? Сьогодні підготувала для вас рецепт смачного та корисного медовика.
Для коржів:
Борошно з полби або пшениці твердих сортів - 400-450 г
Сироп цикорію/рисовий/агави/кленовий – 30-50 г
Вершкове масло 82,5% (можна кокосове, але буде інший корж та консистенція) – 90-100 г
Яйця – 2 шт
Сода - ½ ч.л.
Для крему:
Сметана 20% - 450-550 г
Мед (якщо алергія, то можна сироп) - 50-70 г
Готуємо:
У каструлі розтоплюємо вершкове масло на слабкому вогні, туди ж додаємо сироп та яйця – добре збиваємо вилкою або віночком і знімаємо з плити. Додаємо соду і добре перемішуємо.
Наступним кроком поступово, частинами додаємо борошно та вимішуємо тісто. Наприкінці місимо вже руками.
Скочуємо з тіста кулю і відправляємо в холодильник мінімум на 30 хвилин. Можна навіть лишити на ніч.
Продовжуємо.
Розігріваємо духовку до 180 градусів, дістаємо тісто і ділимо його на 6-7 рівних частин. Розкочуємо кожну частину в тонкий корж, краї можна обрізати по тарілці чи формі для випічки.
Кожен з коржів, що вийшли, випікаємо в духовці 5-7 хвилин. Повторюємо це з кожним шматочком тіста.
Залишки тіста теж розкочуємо і випікаємо - буде для посипання готового медовика.
Наступний крок.
Збиваємо міксером або виделкою сметану з медом і збираємо майбутній тортик - корж, шар сметани, знову корж і таке інше. Верхній корж поливаємо сметаною і ламаємо в крихту наше тісто із залишків - цими крихтами посипаємо зверху.
Торт, що вийшов, краще прибираємо годин на 10-12 в холодильник, щоб дати йому просочитися.