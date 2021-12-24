Так, на цей раз розповімо, як приготувати вдома дієтичну версію медовика. Рецепт адаптувала дієтологиня Наталя Макієнко. Він ідеально підійде для тих, хто спалює зайві кілограми.

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Рецепт корисного медовика

Інгредієнт для коржів:

Борошно з полби або пшениці твердих сортів – 400 – 450 грамів;

Сироп цикорію/рисовий/агави/кленовий – 30 – 50 грамів;

Вершкове масло 82,5% – 90 – 100 грамів;

Яйця – 2 штуки;

Сода – 0,5 чайної ложки.

Інгредієнти для крему:

Сметана 20% – 450 – 550 грамів;

Мед – 50 – 70 грамів.

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Як приготувати медовик:

У каструлі на слабкому вогні розтопіть вершкове масло, туди ж додайте сироп та яйця. Усе добре збийте виделкою та зніміть з плити. Додайте соду і добре перемішайте. Далі поступово додавайте борошно та замісіть тісто, яке потім відправте у холодильник на 30 хвилин. Тоді дістаньте тісто з холодильника та розділіть його на 6 – 7 рівних частин. Кожну розкачайте у тонкий корж та поставте випікати по черзі по 5 – 7 хвилин. Залишки тіста не викидайте, а теж поставте випікатися. Це буде для посипання готового медовика. Для крему збийте міксером або виделкою сметану з медом. Тоді можна збирати торт: корж – шар сметани – корж і так далі. Верхній корж полийте сметаною, а зверху покришіть залишками випеченого тіста.

Порада! Дайте готовому торту настоятися у холодильнику 10 – 12 годин. А тоді можна подавати до столу.

Смачного!

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Медовик / Фото instagram Наталі Макієнко

Текст публікації Наталі Макієнко:

Рецепт десерту з дитинства. Вже здогадалися, про що я? Сьогодні підготувала для вас рецепт смачного та корисного медовика.

Для коржів:

Борошно з полби або пшениці твердих сортів - 400-450 г

Сироп цикорію/рисовий/агави/кленовий – 30-50 г

Вершкове масло 82,5% (можна кокосове, але буде інший корж та консистенція) – 90-100 г

Яйця – 2 шт

Сода - ½ ч.л.

Для крему:

Сметана 20% - 450-550 г

Мед (якщо алергія, то можна сироп) - 50-70 г

Готуємо:

У каструлі розтоплюємо вершкове масло на слабкому вогні, туди ж додаємо сироп та яйця – добре збиваємо вилкою або віночком і знімаємо з плити. Додаємо соду і добре перемішуємо.

Наступним кроком поступово, частинами додаємо борошно та вимішуємо тісто. Наприкінці місимо вже руками.

Скочуємо з тіста кулю і відправляємо в холодильник мінімум на 30 хвилин. Можна навіть лишити на ніч.

Продовжуємо.

Розігріваємо духовку до 180 градусів, дістаємо тісто і ділимо його на 6-7 рівних частин. Розкочуємо кожну частину в тонкий корж, краї можна обрізати по тарілці чи формі для випічки.

Кожен з коржів, що вийшли, випікаємо в духовці 5-7 хвилин. Повторюємо це з кожним шматочком тіста.

Залишки тіста теж розкочуємо і випікаємо - буде для посипання готового медовика.

Наступний крок.

Збиваємо міксером або виделкою сметану з медом і збираємо майбутній тортик - корж, шар сметани, знову корж і таке інше. Верхній корж поливаємо сметаною і ламаємо в крихту наше тісто із залишків - цими крихтами посипаємо зверху.

Торт, що вийшов, краще прибираємо годин на 10-12 в холодильник, щоб дати йому просочитися.