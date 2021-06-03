Як швидко зняти з риби луску: перевірені способи, які полегшать вам життя

Сучасні господині стежать за здоров'ям своєї родини та намагаються дотримуватися правил здорового харчування. Але найчастіше одна думка про тривале чищення риби, забруднену кухню та луску, яка розлітається, може відбити кулінарне завзяття. І на вечерю знову подається все що завгодно, але тільки не рибна страва.

Щоб цього не сталося, ми розкриємо декілька секретів, які точно вам спростять роботу. Отож, вперед…

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Варіант 1: чистимо рибу прямо у воді

Часто рибна луска розлітається через те, що вона вже встигла підсохнути. Тому потрібні великі зусилля, щоб очистити рибу. Щоб спростити процес виконуйте наступні поради:

Намочіть рибу або ж ненадовго занурте її в миску з водою.

Якщо риба не дуже велика, не виймайте її з води, а зробіть ті ж самі дії за допомогою ножа, що і на сухій поверхні.

Починайте з хвоста, і луска суцільним шаром злізе з риби з одного і з іншого боку, при цьому не розлітаючись на всі боки, а залишаючись в тій же мисці.



Чистити рибу не так важко, як вам здавалося / Фото pinterest

Варіант 2: чистимо рибу на столі

Рибу помістіть в кухонну мийку та ошпарте окропом. Важливо не перетримати її в воді, щоб разом з лускою не злізла шкіра.

Стіл застеліть декількома шарами паперу – так риба не буде ковзати.

Проведіть ножем по обшпареній тушці з боку хвоста до голови проти зростання луски.

Рибні лусочки легко знімуться, не розлітаючись при цьому по всій кухні.



З нашими порадами чистити рибу набагато легше / Фото unsplash

Варіант 3: чистимо рибу без луски

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

З рибою можна вчинити зовсім по-іншому, тобто не чистити її, а зрізати луску суцільним шаром.

Візьміть гострий ніж (бажано філейний) та акуратно введіть з боку хвоста між шкіркою і риб'ячою "бронею".

За допомогою ножа відшаруйте пласт рибної луски, не відрізаючи його по краях.

Метод довгий, вимагає акуратності, зате кухня залишається в ідеальному порядку.



Ніж для зняття луски повинен бути тонким і гострим / Фото food