Чтобы этого не произошло, мы раскроем несколько секретов. которые точно вам упростят работу. Итак, вперед ...

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Вариант 1: чистим рыбу прямо в воде

Часто рыбная чешуя разлетается из-за того, что она уже успела подсохнуть. Поэтому нужны большие усилия, чтобы очистить рыбу. Чтобы упростить процесс, следуйте таким советам:

Намочите рыбу или ненадолго окуните ее в миску с водой.

Если рыба не очень большая, не вынимайте ее из воды, а сделайте те же действия с помощью ножа, что и на сухой поверхности.

Начинайте с хвоста, и чешуя сплошным слоем слезет из рыбы с одной и с другой стороны, при этом не разлетаясь во все стороны, а оставаясь в той же миске.



Чистить рыбу не так трудно, как вам казалось / Фото pinterest

Вариант 2: чистим рыбу на столе

Рыбу поместите в кухонную мойку и ошпарьте кипятком. Важно не передержать ее в воде, чтобы вместе с чешуей НЕ слезла кожа.

Стол застелите несколькими слоями бумаги – так рыба не будет скользить.

Проведите ножом по ошпаренный тушке со стороны хвоста к голове против роста чешуи.

Рыбные чешуйки легко снимутся, не разлетаясь при этом по всей кухне.



С нашими советами чистить рыбу гораздо легче / Фото unsplash

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Вариант 3: чистим рыбу без чешуи

С рыбой можно поступить совсем по-другому, то есть не чистить ее, а срезать чешую сплошным слоем.

Возьмите острый нож (желательно филейный) и аккуратно введите со стороны хвоста между кожурой и рыбьей "броней".

С помощью ножа отслоите пласт рыбной чешуи, а не отрезайте его по краям.

Метод длинный, требует аккуратности, зато кухня остается в идеальном порядке.



Нож для снятия чешуи должен быть тонким и острым / Фото food