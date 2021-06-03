Щоб цього не сталося, ми розкриємо декілька секретів, які точно вам спростять роботу. Отож, вперед…

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Варіант 1: чистимо рибу прямо у воді

Часто рибна луска розлітається через те, що вона вже встигла підсохнути. Тому потрібні великі зусилля, щоб очистити рибу. Щоб спростити процес виконуйте наступні поради:

  • Намочіть рибу або ж ненадовго занурте її в миску з водою.
  • Якщо риба не дуже велика, не виймайте її з води, а зробіть ті ж самі дії за допомогою ножа, що і на сухій поверхні.
  • Починайте з хвоста, і луска суцільним шаром злізе з риби з одного і з іншого боку, при цьому не розлітаючись на всі боки, а залишаючись в тій же мисці.

Чистити рибу у воді
Чистити рибу не так важко, як вам здавалося / Фото pinterest

Варіант 2: чистимо рибу на столі

  • Рибу помістіть в кухонну мийку та ошпарте окропом. Важливо не перетримати її в воді, щоб разом з лускою не злізла шкіра.
  • Стіл застеліть декількома шарами паперу – так риба не буде ковзати.
  • Проведіть ножем по обшпареній тушці з боку хвоста до голови проти зростання луски.
  • Рибні лусочки легко знімуться, не розлітаючись при цьому по всій кухні.

Чистити рибу
З нашими порадами чистити рибу набагато легше / Фото unsplash

З рибою можна вчинити зовсім по-іншому, тобто не чистити її, а зрізати луску суцільним шаром.

  • Візьміть гострий ніж (бажано філейний) та акуратно введіть з боку хвоста між шкіркою і риб'ячою "бронею".
  • За допомогою ножа відшаруйте пласт рибної луски, не відрізаючи його по краях. 

Метод довгий, вимагає акуратності, зате кухня залишається в ідеальному порядку.


Ніж для зняття луски повинен бути тонким і гострим / Фото food 