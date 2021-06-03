Щоб цього не сталося, ми розкриємо декілька секретів, які точно вам спростять роботу. Отож, вперед…
Читайте також Створена з любов'ю: як Soplica стала улюбленим брендом мільйонів
Варіант 1: чистимо рибу прямо у воді
Часто рибна луска розлітається через те, що вона вже встигла підсохнути. Тому потрібні великі зусилля, щоб очистити рибу. Щоб спростити процес виконуйте наступні поради:
- Намочіть рибу або ж ненадовго занурте її в миску з водою.
- Якщо риба не дуже велика, не виймайте її з води, а зробіть ті ж самі дії за допомогою ножа, що і на сухій поверхні.
- Починайте з хвоста, і луска суцільним шаром злізе з риби з одного і з іншого боку, при цьому не розлітаючись на всі боки, а залишаючись в тій же мисці.
Чистити рибу не так важко, як вам здавалося / Фото pinterest
Варіант 2: чистимо рибу на столі
- Рибу помістіть в кухонну мийку та ошпарте окропом. Важливо не перетримати її в воді, щоб разом з лускою не злізла шкіра.
- Стіл застеліть декількома шарами паперу – так риба не буде ковзати.
- Проведіть ножем по обшпареній тушці з боку хвоста до голови проти зростання луски.
- Рибні лусочки легко знімуться, не розлітаючись при цьому по всій кухні.
З нашими порадами чистити рибу набагато легше / Фото unsplash
Варіант 3: чистимо рибу без луски
З рибою можна вчинити зовсім по-іншому, тобто не чистити її, а зрізати луску суцільним шаром.
- Візьміть гострий ніж (бажано філейний) та акуратно введіть з боку хвоста між шкіркою і риб'ячою "бронею".
- За допомогою ножа відшаруйте пласт рибної луски, не відрізаючи його по краях.
Метод довгий, вимагає акуратності, зате кухня залишається в ідеальному порядку.
Ніж для зняття луски повинен бути тонким і гострим / Фото food