Як швидко знайти роботу: 5 дієвих порад

Джерело:Save the student
COVID-19 вплинув на життя кожного. Через пандемію без роботи залишилися багато кваліфікованих спеціалістів. Якщо ви саме з таких безробітних – не вішайте носа й не сидіть склавши руки. Інтернет є? То й робота буде!
Щоб знову займатися улюбленою роботою й мати за неї пристойну винагороду, вам доведеться постукати не в одні двері й розширити пошук, накинувши оком на суміжні професії або й на зовсім нові. Отже:
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Через ряд причин багато сфер діяльності постраждали, тому радимо шукати не лише роботу за спеціальністю, а й у суміжних сферах, де можуть знадобитися ваші знання та вміння. Окрім цього, ви можете спробувати заробляти кошти своїми хобі. Увімкніть фантазію, докладіть трохи зусиль і виконуючи те, що ви любите заробляйте кошти.
Шукайте роботу в суміжних сферах / Фото Caramelsalon
Не сидіть тихенько і не чекайте погоди біля моря. Заявіть про себе будь-яким способом. Для початку складіть резюме (якщо у вас його нема), розмістіть його на спеціальних дошках оголошень. Також радимо не соромитися і сміливо питати у знайомих, чи не знають вони раптом про актуальні вакансії в тих чи інших компаніях. Не забувайте про силу соцмереж: сміливо попросіть про допомогу у пошуку роботи.
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Візьміть собі за звичку регулярно переглядати спеціальні онлайн-майданчики з оголошеннями актуальних вакансій. Навіть якщо сумніваєтеся в собі, краще все одно відправляйте резюме. Можливо, ви знаєте та вмієте значно більше, ніж від працівника очікує роботодавець.
Регулярно переглядайте дошки оголошень з оновленими вакансіями / Фото Kyobobook
Так, резюме і мотиваційний лист повинні бути чіткими та лаконічними, але навіть у такому випадку виділіть найкращі свої сторони, чітко розпишіть свої досягнення і переваги над іншими кандидатами. Запам'ятайте, що резюме – це ваше обличчя. Подбайте про його вигляд та наповнення.
Якщо ви тривалий час не можете знайти роботу, варто використовувати всі можливості під час пошуку. Кадрове агентство зробить усе, щоб показати вас у найкращому світлі перед потенційним роботодавцем. Це допоможе вам у пошуках роботи.
Кадрове агентство може допомогти в пошуку роботи / Фото Dovgan